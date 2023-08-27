今日廣場》黃榮富／藍造勢玩手遊，提早放生總統跟立委？

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若說2024總統大選最出人意料的事情，就是原本在新北市聲望極高、被稱為國民黨最強母雞的侯友宜，接受當內徵召成為總統參選人後，聲望不漲反跌，而且是以跳崖的方式直直墜落，在賴、柯、侯三腳督的戰局穩居老三，如果郭台銘最後真加入這場戰局，侯友宜跌到第四名的位置也不是不可能。「新北王」端上全國舞台竟如此不堪一擊，被民進黨的總統候選人賴清德甩得遠遠的，大家始料未及，也讓國民黨小雞醞釀一股跳船潮。
這次候友宜到台中，基層的反應說明了一切，他自投入選戰後民調持續探底、論述能力低落、公共議題理解貧乏，既沒有總統格局，更看不到勝選的可能，國民黨立委參選人看在眼裡、急在心裡，跳船自找出路是再合理不過的選擇。最近就傳出，高雄市出現國民黨5名立委參選人和鴻海創辦人郭台銘的合照看板，有趣的是，這幾位國民黨立委參選人事後都表示不知情，一方面裝傻裝到底，另一方面，卻也沒有人去跟郭台銘嗆聲「擅用肖像權」，這代表了什麼呢？國民黨的小雞們正在買「雙保險」，一邊是自家扶不起的侯友宜，另一邊是有錢有聲勢的郭董，小雞們在測試黨內底線的同時，不也凸顯出侯友宜這隻母雞已成了國民黨尾大不掉的包袱！
反觀賴清德副總統赴台中親自和選民與幹部面對面說明理念與治國方向，展現誠意爭取支持，是選情至今仍穩定領先的關鍵。賴清德兩岸及國際政治議題論述清晰，對於地方大小事信手捻來、毫不馬虎，照顧弱勢、改善治安、守護國家主權的施政三願景，可以看出他對台灣這塊土地的愛，以及守護台灣人到底的決心。賴清德自參選以來，民調扶搖直上，是民進黨最強母雞，也是凝聚全黨的核心，昨日賴清德出席江肇國後援會的造勢活動，現場重量級政治人物集結，包含林佳龍、黃國書親自出席，就連黨內初選時的競爭對手議員黃守達也都站出來力挺江肇國，展現出大團結氣勢。
團結一致的民進黨，對比國民黨人心渙散，主將在造勢場合講得慷慨激昂，重要幹部在台下玩手遊、虛應故事，黨外又有民眾黨挖牆角，內憂外患下的國民黨也難怪至今民調仍無起色，導致總統跟立委選情雙雙被放生。侯友宜參拜新港奉天宮時喊話「要贏到綠營沒面子」，不知道最後誰才是沒面子的那個人？
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