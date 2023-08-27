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教宗方濟各「9年訪53國」繞地球跑！《旅途中》譴責普丁：弒親者

▲教宗方濟各（左）任職9年造訪53國，在紀錄電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》譴責俄羅斯總統普丁（右）：「弒親者」。（圖／海鵬）
▲教宗方濟各（左）任職9年造訪53國，在紀錄電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》譴責俄羅斯總統普丁（右）：「弒親者」。（圖／海鵬）

記者黃雅琪/綜合報導

描述教宗方濟各（Pope Francis）任職9年間、出行37次、造訪53國「繞著地球跑」的紀錄電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》，是曾獲奧斯卡提名的義大利導演吉安弗蘭科羅西（Gianfranco Rosi）的最新力作。羅西這次將教宗於2013至2021年間，超過600小時參訪影片剪輯精華，再搭配他兩部前作的精采畫面，以及他近距離觀察教宗、拍攝而得的影像，在時事與歷史之間，建立了一番獨有且感人的對話。教宗方濟各在片中，更譴責俄國總統普丁：「弒親者。」以意識形態作為藉口發動戰爭。

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▲教宗方濟各（中）造訪東非畫面。（圖／海鵬）
▲教宗方濟各（中）造訪東非畫面。（圖／海鵬）
該片不僅獲選去年威尼斯影展，更獲國際影媒《The Film Stage》讚賞「深入梵蒂岡現今截然不同的轉變」，稱之為「偉大的藝術傑作！」值得一提的是，這位紀錄片大師，毫不掩飾自己對教宗方濟各的崇敬，不僅將其仁慈偉大比擬「聖雄甘地」，更直言作為一個非教徒，「教宗所言所行，令我十分感動」。

義大利導演吉安弗蘭科羅西在2021年某天，突然接到梵蒂岡官媒《羅馬觀察報》的記者來電，原來當時已84歲高齡的教宗方濟各要去伊拉克參訪，想邀請他一起出行。由於與教宗交談移民問題頗有共識，羅西欣然答應前往。在路上，他隨口問記者究竟教宗上任後出訪過多少次？他們回答「過去9年就有37次」，簡直讓他驚呆。羅西於是決定拍攝這部關於教宗「繞著地球跑」的旅行電影，並獲得梵蒂岡大力支持。

▲教宗方濟各造訪53國精華畫面，全收錄進紀錄電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》。（圖／海鵬）
▲教宗方濟各造訪53國精華畫面，全收錄進紀錄電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》。（圖／海鵬）
《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》劇情描述：教宗方濟各才剛就任，隨即前往義大利蘭佩杜薩島（Lampedusa）為遇難移民禱告，並分擔家屬的哀痛。他更在戰火與疫情危險交鋒下，馬不停蹄奔赴中東、伊拉克、東歐及烏克蘭等地，除呼籲基督徒與穆斯林應視彼此為一家人；更成功促使天主教會與東正教會歷史大和解，為1千年來的衝突紛爭、畫上休止符。

在片中，教宗方濟各嚴厲譴責俄國總統普丁（Vladimir Putin）等戰爭發動者：「以意識形態作為藉口」，並將之比喻為「該隱」（聖經中的弒親者），表示「所有戰爭，永遠都是不正當的」。就在疫情肆虐全球的某個夜晚，教宗獨自走在羅馬無人的廣場上，憂慮著人類與世界的未來，究竟該何去何從。

導演羅西跟拍教宗「繞著地球跑」持續1年，讓他感受到「十字架的謙卑」，對不是教徒的他來說意外地感動，並直言：「我對他的感覺就像『甘地』。」《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》，將於9月28日在台上映。

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