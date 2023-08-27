教宗方濟各「9年訪53國」繞地球跑！《旅途中》譴責普丁：弒親者

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義大利導演吉安弗蘭科羅西在2021年某天，突然接到梵蒂岡官媒《羅馬觀察報》的記者來電，原來當時已84歲高齡的教宗方濟各要去伊拉克參訪，想邀請他一起出行。由於與教宗交談移民問題頗有共識，羅西欣然答應前往。在路上，他隨口問記者究竟教宗上任後出訪過多少次？他們回答「過去9年就有37次」，簡直讓他驚呆。羅西於是決定拍攝這部關於教宗「繞著地球跑」的旅行電影，並獲得梵蒂岡大力支持。
《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》劇情描述：教宗方濟各才剛就任，隨即前往義大利蘭佩杜薩島（Lampedusa）為遇難移民禱告，並分擔家屬的哀痛。他更在戰火與疫情危險交鋒下，馬不停蹄奔赴中東、伊拉克、東歐及烏克蘭等地，除呼籲基督徒與穆斯林應視彼此為一家人；更成功促使天主教會與東正教會歷史大和解，為1千年來的衝突紛爭、畫上休止符。
在片中，教宗方濟各嚴厲譴責俄國總統普丁（Vladimir Putin）等戰爭發動者：「以意識形態作為藉口」，並將之比喻為「該隱」（聖經中的弒親者），表示「所有戰爭，永遠都是不正當的」。就在疫情肆虐全球的某個夜晚，教宗獨自走在羅馬無人的廣場上，憂慮著人類與世界的未來，究竟該何去何從。
導演羅西跟拍教宗「繞著地球跑」持續1年，讓他感受到「十字架的謙卑」，對不是教徒的他來說意外地感動，並直言：「我對他的感覺就像『甘地』。」《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》，將於9月28日在台上映。