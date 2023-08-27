PLG／再會啦無緣的戰友！攻城獅高國豪盼林秉聖合約爭議盡快平息
T1職籃聯盟臺北台新戰神日前公布球隊的12名本土球員名單，已婉拒加入P. LEAGUE+新竹攻城獅、身陷合約爭議的「齊天大聖」林秉聖也在名單內。攻城獅本土一哥高國豪表示，一直都很期待跟他當隊友，也希望林秉聖的合約爭議能夠盡快平息。
記者路皓惟/天母報導
新竹攻城獅於8月15日官宣與前中信特攻後衛林秉聖簽約，但不到24個小時，林秉聖於IG發文婉拒加盟攻城獅；事後攻城獅球團召開記者會控訴T1新隊臺北台新惡意挖角，並向中華籃協尋求協調。至今合約爭議仍未落幕，台新戰神領隊尚瑞強則表示，如果林秉聖與攻城獅歧見無法化解，就上法院釐清真相。
過去在跨聯盟交流賽，高國豪就有跟林秉聖過招的經驗，他曾讚林秉聖是一名優秀的球員，「他打球很聰明，防守侵略性也很強，加盟攻城獅肯定能為球隊帶來很大的幫助，只是因為合約上的問題，我覺得有一點可惜。」
高國豪一直都很期待可以跟林秉聖當隊友，「老實說，我沒有想過有這一天，但現在他因為一些合約狀況，不過這個事情也只能由他跟球團去處理，內心希望這起事件可以有個圓滿的結果，最重要的是去面對問題，並把事情給解決，」
高國豪表示，「身為球員也不能並針對合約內容多說什麼，當然還是希望事情可以處理好，來攻城獅也好，沒來也沒關係，還是祝福他在球場上有好表現，籃球生涯都能順利，也希望台灣籃球不要去責怪任何一名球員。」