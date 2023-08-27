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台中「嵩sung」餐酒館登台北大巨蛋商圈　洞穴餐廳浪漫約會搶訂位

▲台中「嵩sung」餐酒館來台北插旗大巨蛋商圈，時髦珊瑚橘色的洞穴餐廳，還有法式油封鴨腿等好吃歐陸料理，與世界調酒冠軍Allen鄭亦倫的限定調酒，浪漫約會可訂位囉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台中「嵩sung」餐酒館來台北插旗大巨蛋商圈，時髦珊瑚橘色的洞穴餐廳，還有法式油封鴨腿等好吃歐陸料理，與世界調酒冠軍Allen鄭亦倫的限定調酒，浪漫約會可訂位囉。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

台中超人氣「嵩sung」餐酒館來台北了！插旗大巨蛋商圈，開設時髦珊瑚橘色空間的洞穴餐廳，帶來熱門的法式油封鴨腿等好吃歐陸料理，並攜手世界調酒冠軍Allen鄭亦倫，跨界合作限定調酒，快約閨蜜或另一半來場浪漫約會吧！即日起開放訂位、9月1日開幕。

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尊鴻餐飲集團旗下的「嵩sung」餐酒館，主打城市休憩風格，為生活在喧擾都市的上班族創造放鬆小憩的庇護所，2020年底開幕便受到歡迎，一舉成為台中必吃餐酒館。今年總算揮軍北上，在台北大巨蛋商圈開設洞穴風餐廳。

▲台中人氣「嵩sung」，為台北洞穴餐廳再+1！喜歡漂亮餐廳的民眾，又有特殊設計可以朝聖了。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台中人氣「嵩sung」，為台北洞穴餐廳再+1！喜歡漂亮餐廳的民眾，快來朝聖珊瑚橘紅色的超美空間。（圖／記者蕭涵云攝）
預計9月1日正式開幕的「嵩sung」台北大安店，以Mix & Match 混搭概念，大膽打造時髦珊瑚橘色的洞穴餐廳，流線型空間裡鮮明點綴著當代藝術作品與雕塑，很有低調約會的品味。

▲「嵩sung」以創意歐陸料理為主打，又美又好吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「嵩sung」以創意歐陸料理為主打，又美又好吃。（圖／記者蕭涵云攝）
熱門必點料理之一的「法式黑松露油封鴨腿燉飯」，是主廚改良法國南部經典料理，選用宜蘭唯一生產履歷豪野鴨，業者表示「這道菜十分耗時，需舒肥多時鎖住水嫩肉質，再慢火輕煎至鴨皮焦脆」，最後再撒上印度瑪薩拉香料增添異國風味，燉飯也有留意咬勁。

▲順時鐘為：法式黑松露油封鴨腿燉飯、法國Pastis橄欖紙包現流鮮魚、秘境蒔蘿香草烤蔬菜串。（圖／記者蕭涵云攝）
▲順時鐘為：法式黑松露油封鴨腿燉飯、法國Pastis橄欖紙包現流鮮魚、秘境蒔蘿香草烤蔬菜串。（圖／記者蕭涵云攝）
為了台北新店開幕，主廚再打創作輕食與海鮮共4道新菜，鹹香微辣的「南洋參巴醬碳烤鮮蝦脆餅」，口感層次迸發鮮味與炭烤香；另款炸至金黃的酥脆豬皮「西班牙經典Chicharron佐燻鮭魚酸豆醬」，單吃有海苔粉及肯瓊粉的鹹香、搭配顆粒狀的酸豆與塊狀燻鮭魚的醬汁，後勁微酸甘口，是致敬米其林餐廳的料理。

▲塞納法式蝦醬伊比利豬排燉飯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲塞納法式蝦醬伊比利豬排燉飯。（圖／記者蕭涵云攝）
而「法國Pastis橄欖紙包現流鮮魚」酸香爽口，鮮嫩的魚肉浸飽酸味十足的醬汁，搭配小番茄與蘑菇一起入口，十足開胃；「墨西哥Adobo燉牛肋燉飯」則充滿香料醃漬的風味，濃郁帶點微辣感，搭配保有咬勁燉飯一起吃，越嚼越香，再隨個人喜好加入紅酒醬汁，更顯香氣有層次。

▲南洋參巴醬碳烤鮮蝦脆餅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲南洋參巴醬碳烤鮮蝦脆餅。（圖／記者蕭涵云攝）
「嵩sung」並攜手世界調酒冠軍Allen鄭亦倫，跨界合作酸、甜、鹹、茶風味延伸的「嵩sung」限定調酒，以威士忌結合紅酒的「血月烏托邦」，擺上炙烤香吉士外皮，入口嚐得到煙燻肉桂與檸檬香氣，推薦給喜歡微酸輕澀口感的民眾，而「朝九晚九的揉皺月光」則是將伯爵茶、伏特加、新鮮百香果汁混合，最後撒上抹茶粉，賦予調酒如香水的層次。「嵩sung」的飲品與酒水，都是走視覺系路線，裝在寶盒上桌、或掀蓋散逸煙霧，果然是約會餐廳首選。

▲「嵩sung」也有注重隱私的包廂。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「嵩sung」也有注重隱私的包廂。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「嵩sung」的調酒每一款都各有姿態。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「嵩sung」的調酒每一款都各有姿態。（圖／記者蕭涵云攝）
旗下有「HUN混」、「JAI宅」、「杉SHAN」及「HER 禾鍋物」等品牌的尊鴻餐飲集團，這次把台中「嵩sung」帶至台北，瞄準大巨蛋、松菸誠品，並為年底SOGO CITY所串連的夜經濟商圈，搶先卡位。

▲「嵩sung」在洞穴餐廳內搭配當代藝術作品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「嵩sung」在洞穴餐廳內搭配當代藝術作品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲外觀低調到不行的「嵩sung」，其實別有洞天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲外觀低調到不行的「嵩sung」，其實別有洞天。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，The Tavernist最新菜單則帶饕客馳騁北非花園，探索《一千零一夜》名著的神秘魔幻，交織電影《北非諜影》的浪漫，品嚐摩洛哥的異國美味。探險家主廚James Sharman，再度親自深入當地，考究並帶回正統料理，從「吉本起司 - 堅果油冰淇淋 - 摩洛哥酥餅」出發，搭配海味「綠哈里薩辣椒醬 - 透抽 - 醃漬檸檬」出發，再品嚐「櫻桃油封鴨腿 - 朝鮮薊 - 巴斯提拉」。

▲The Tavernist 「馳騁北非花園 摩洛哥異域綺想」全新菜單。（圖／記者蕭涵云攝）
▲The Tavernist 「馳騁北非花園 摩洛哥異域綺想」全新菜單。（圖／記者蕭涵云攝）
▲The Tavernist的「櫻桃油封鴨腿 - 朝鮮薊 - 巴斯提拉」很有儀式感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲The Tavernist的「櫻桃油封鴨腿 - 朝鮮薊 - 巴斯提拉」很有儀式感。（圖／記者蕭涵云攝）
重頭戲自然是「羊肉塔吉鍋」，搭配James Sharman深究而得的「手工北非古斯米」，耗費心力讓一顆顆杜蘭小麥粉吸飽番紅花、杏桃與八角等香料的辛香；最後以皇室等級的甜點「羚羊角酥 - 皇家茶 - 柳橙薄荷冰淇淋」，領略完整摩洛哥風情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲The Tavernist主廚James Sharman，追本溯源的「吉本起司 - 堅果油冰淇淋 - 摩洛哥酥餅」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲The Tavernist「吉本起司 - 堅果油冰淇淋 - 摩洛哥酥餅」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲The Tavernist主廚James Sharman，親自示範「手工北非古斯米」。 （圖／記者蕭涵云攝）
▲The Tavernist主廚James Sharman，親自示範「手工北非古斯米」。 （圖／記者蕭涵云攝）

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