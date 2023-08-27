金城武脫口：不想幹了！討厭在片場看到小動物 暖心原因曝光
演藝圈的低調男神金城武，近年減少演藝作品，粉絲只好溫習他過往影片，一段金城武2003年前往南極探險的紀錄片被挖出，當時年僅30歲的他，非常愛惜小動物，看到海豹死亡相當不捨，並透露拍戲最討厭看到小動物，因為為了拍戲需求，大家對待動物很殘暴，讓他氣到脫口說出：「這種工作，真不想幹了！」
記者江芷稜/綜合報導
當年金城武接受日本電視台邀請，到南極拍攝紀錄片《金城武的南極探險》，目擊到一隻海豹死亡，他追問醫生原因無果，隨即提及某次在香港郊外拍片的時候，看到一隻拍戲需要用到的鳥被關在籠子裡，本來還活蹦亂跳的，未料吃完飯去探望牠的時候，鳥兒卻無助地掉在地上揮動翅膀，明顯快要奄奄一息，趕緊要工作人員帶牠去動物醫院。
沒想到工作人員說，郊外附近沒有動物醫院，這是拍戲用的鳥，就算是死了也沒關係，還有5隻鳥備用，金城武有過許多養鳥的經驗，他察覺鳥兒漸無生命氣息，心想會不會有奇蹟出現，只好把牠捧在手心裡，眼看著牠從溫熱變冰涼、從柔軟變僵硬，最後只能找個地方將牠埋葬了。
金城武語重心長地說：「我很討厭在拍戲時看到小動物，因為大家簡直是殘暴。」他曾看到劇組工作人員將一隻兔子用膠帶黏在桌子上，為了鏡頭拍攝需要，反覆將兔子固定住，那種對待動物的方式讓他心裡很不舒服，他對著鏡頭硬擠出笑容說：「這種工作，我真的不想幹了。」網友回顧這段影片，忍不住大讚男神共情能力很強，這麼愛護小動物，真的很有同理心。