數位監控近在眼前！美國防大學學者：共軍恐利用ChatGPT協助作戰

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鮑瑞涵指出，由於生成式AI可以理解人類語言和程式語言，因此它可以幫助分析師在更短的時間內消化大量資訊，協助解放軍規劃任務、處理大量訊息，並利用生成式AI幫助指揮官更快速地選擇最佳作戰行動計劃，也可以把歷史訓練數據與最新情報相結合，幫助缺乏實戰經驗的解放軍建立模擬戰鬥過程。
在網路與認知作戰方面，共軍預測生成式AI能夠有效且大量生成假新聞、假圖片，甚至假影片迷惑公眾，同時也可以協助編寫程式、建立機器人與網站進行網路釣魚或誘騙使用者給出個人隱私或資訊；物流與太空方面則是能夠協助預測未來的物資需求、制定採購預算、協助監測倉庫與衛星的安全狀況，甚至幫助航太工程師設計未來的運載火箭或航太設備等。
不過，這些研究與應用需要大量數據演算模擬，但在中國目前的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》規定下，許多數據資源處於中共禁區，鮑瑞涵引述中國某位執行長私下打趣表示，「中國的大型語言模型無法數到10，因為它包含8、9」；然而在純粹的技術應用方面，他也認為可能不會有類似問題，並不會被中共限制，因此提醒中國如今已將AI技術、中共執政合法性與中國的發展復興綁在一起時，美國必須更加關切北京當局利用AI技術對於社會面的全面掌握。