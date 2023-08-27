謝長廷「微量放射性元素有益」 曾為護航日本扯：台灣也排核廢水
日本福島第一核電廠上周四（24）中午12時，啟動含氚（音同川）核廢水排放作業，中國政府隨即宣布全面禁止日本所有水產進口，市值估約871億日圓（約新台幣191億）。周邊鄰國反彈之際，我駐日代表謝長廷卻在臉書發文，指「微量的放射性元素反而對身體有益」引發台灣各界譁然。事實上，謝長廷在2021年也為支持日本排放核廢水，鬼扯「我們（台灣）也有三座核能電廠的廢水也是排放入海」，還被國民黨告發造謠。
記者徐銘穗/綜合報導
謝長廷昨（26）在臉書發文，表示他到仙北市出差，「311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素反而對身體有益」，還舉例北投溫泉、日本玉川溫泉特有的北投石含有微量鐳，研究對健康有益。
對此，醫師出身的民進黨立委林靜儀今（27）直批，謝長廷說法應是劃錯重點，無法解除疑慮，「這話真的太過了」。但謝長廷則回應，昨日貼文並沒有隻字涉及核處理水。
事實上，日本政府2019年底曾召集來自22個國家的外交官，就其處理福島受損核反應堆逾100萬噸廢水的情況舉行了一場簡報會，解釋因「儲水空間很快就要用盡」，考慮從水中清除最有害的放射性物質，然後逐漸將其排放至海洋中。當時引發周邊鄰國強烈反彈。
但日本於2021年4月，又再度提出排放核廢水，同樣遭受周遭國家反對。只是，謝長廷逆風幫日本緩頰，在臉書發文「我們也有三座核能電廠的廢水也是排放入海」，貼文一出立刻引來砲轟，不愧是「助」日代表。
當時謝長廷為了自清，再度張貼「核二廠放射性廢水排放統計表」，證明核二廠廢水排放含有微小量的「氚」，自己沒有造謠。隨後遭國民黨告發涉犯《災害防救法》散布災害謠言罪，不過，同年9月，檢方認為罪證不足予以不起訴。謝長廷對此大呼「說真話，友邦才會尊重」。