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中華職棒／樂天女孩林襄、Yuri前往時代廣場　推廣台灣珍珠奶茶節

▲Yuri 、林襄、雅涵等樂天女孩在紐約時代廣場舉辦的台灣珍珠奶茶節大啖台灣美食。(圖片提供/樂天桃猿)
▲Yuri 、林襄、雅涵等樂天女孩在紐約時代廣場舉辦的台灣珍珠奶茶節大啖台灣美食。(圖片提供/樂天桃猿)

記者吳政紘/綜合報導

本季大聯盟最後一個台灣日活動在紐約大都會隊舉行，也是最盛大的台灣日。大都會隊邀請樂天桃猿球團領隊浦韋青以及樂天女孩參加，今在台灣日前夕，隊長籃籃、巫苡萱、Yuri 、孟潔、林襄、雅涵、副總監小帆和團長壯壯受邀參加在時代廣場（Times Square）舉辦的「台灣珍珠奶茶節」。

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▲Yuri 、林襄、雅涵等樂天女孩在紐約時代廣場舉辦的台灣珍珠奶茶節大啖台灣美食。(圖片提供/樂天桃猿)
▲Yuri 、林襄、雅涵等樂天女孩在紐約時代廣場舉辦的台灣珍珠奶茶節大啖台灣美食。(圖片提供/樂天桃猿)
2017年首度在時代廣場舉辦的「台灣珍珠奶茶節」，在8月26日（週六）強勢回歸。本年度在紐約多次舉辦街頭市集的TaiwanFest.NYC，將攜手「台灣珍珠奶茶節」，在時代廣場再次將這個台灣的特色飲品，帶給世界之都的民眾，今年更加入了來自台灣的珍寶-樂天女孩！

這次是疫情之後，紐約舉辦首次以珍珠奶茶為主題的活動。今年已舉辦過數次台灣市集，人山人海，代表人氣的復甦，今天樂天女孩受邀共襄盛舉，參與店家紛紛與樂天女孩合照，隊長籃籃說：「前兩天天氣不佳，結果今天天氣大放晴，表示紐約客喜愛台灣的陽光，快跟我們一起來逛台灣，台灣No.1！」。

紐約的華人店家齊聚一堂，團結一致 ，孟潔說：「謝謝大家邀請樂天女孩，我們一起在異鄉發揚台灣文化！今天一定要跟我們一起吃滷味、鹹酥雞、喝珍奶和甘蔗汁！」；苡萱和壯壯喝到台灣西瓜汁都表示：「快哭了！這樣的節慶一定要繼續辦下去！」

▲Yuri 、林襄、雅涵等樂天女孩在紐約時代廣場舉辦的台灣珍珠奶茶節大啖台灣美食。(圖片提供/樂天桃猿)
▲Yuri 、林襄、雅涵等樂天女孩在紐約時代廣場舉辦的台灣珍珠奶茶節大啖台灣美食。(圖片提供/樂天桃猿)
樂天女孩號召民眾可以上網購買試飲券，這樣便可以向各珍珠奶茶商家索取試飲杯。在品嘗完後，可再以優惠的價錢購買珍珠奶茶，同時還可在其它小吃攤位獲得折扣。最後繳回試飲券，還可以獲得由臺灣廠商生產的「動漫氣泡」乳酸飲料及抽獎的機會。

▲Yuri 、林襄、雅涵等樂天女孩在紐約時代廣場舉辦的台灣珍珠奶茶節大啖台灣美食。(圖片提供/樂天桃猿)
▲Yuri 、林襄、雅涵等樂天女孩在紐約時代廣場舉辦的台灣珍珠奶茶節大啖台灣美食。(圖片提供/樂天桃猿)

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