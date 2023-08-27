張庭瑚專訪／太思念逝世愛犬夢回陰間！翹家2個月母子和解超有愛
台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪3：鬼門開》，男主角張庭瑚接受《NOWnews今日新聞》專訪，他在片中飾演身賦鍾馗天命的「冠宇」，不信邪的個性誤闖旅館撞邪靈，不僅帶來災禍還牽連爸爸李興文。私下的張庭瑚與角色截然不同，天生帶有「靈異體質」，曾因過於思念逝世愛犬妹妹，從夢中進入陰間尋覓。他還透露，國中翹家2個月，與媽媽學會相處後，現在感情變超好。
記者黃雅琪/台北報導
《粽邪3：鬼門開》上映期間適逢「農曆七月鬼門開」，男主角張庭瑚透露，在演出本片之前也有向神明請示過，並分享自己的靈異體質帶來奇妙旅程，他「能聽見鬼魂說話」，偶爾還會被無形的力量惡作劇，飾演爸爸的李興文在一旁笑虧他：「祂會跟你講下期開幾號嗎？」逗樂眾人。
今年2月，愛犬妹妹才剛剛過世，張庭瑚坦言當時整個人處在低氣壓狀態：「我就去了一趟陰間，我自己睡覺的時候知道去到了那裡，因為我想要去找祂。」他形容陰間環境昏暗，雖然一心想見愛犬，但理智將自己拉回甦醒，後來從有在修行的阿姨那裡得知，愛犬已經去修行，他也終於放下執念。
當年還在讀國小、年僅11歲的張庭瑚，小小年紀就面對空軍父親張健翔因公殉職，成長階段與母親相依為命，卻也經歷過青春期「叛逆階段」，他看著坐在一旁飾演嚴父的李興文，有些不好意思的說：「（國中）翹家2個月，暑假都不在家！」
不滿「早上被媽媽叫起床」離家出走，張庭瑚回憶起這段過往表示，媽媽其實都知道他住在哪個朋友家，會給彼此一段「冷靜期」去思考。現在的張庭瑚不僅過馬路會牽起媽媽的手，更學會勇敢說：「我愛妳！」母子關係融洽。