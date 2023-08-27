蘇拉、丹瑞、海葵恐「3颱共舞」！1圖搞懂一週天氣 這2天雨最大
蘇拉颱風（Saola，越南提供，本意為動物名）目前位在菲律賓呂宋島東側海域，受大低壓帶內部環流影響在南邊打轉，中央氣象局指出，明（28）日開始，隨著高壓勢力往西沿展，颱風將往西北前進、靠近台灣，預計週二（8月29日）開始風浪漸強，東半部陣陣雨勢率先出現，而週三至週四（8月30至8月31日）影響台灣天氣最明顯，而台灣附近除了蘇拉、丹瑞颱風外，「海葵颱風」也可能在近期生成，有機會呈現「三颱共舞」。
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，明日天氣仍炎熱，各地維持多雲到晴，不過各地山區、南部、大臺北午後藥留意雷陣雨。週二開始蘇拉颱風接近，東半部出現陣陣驟雨，屆時海面風浪漸增，基隆、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區尚未受影響，維持上午熱、午後雷陣雨的天氣型態。
氣象局指出，週三至週四是蘇拉颱風主要影響期，東半部及南部會有局部大雨或豪雨，台中以北雨勢呈現間歇性，沿海空曠地區、離島亦有強陣風，目前最新路徑看來，蘇拉颱風會從台灣南端近海或陸地通過，路徑會因為目前東側發展中的熱帶性低氣壓產生變化，對東南部至恆春半島、南部的天氣影響較大。
氣象局補充，週五至週六（9月1日至9月2日），蘇拉颱風走向台灣海峽，受到外圍環流水氣較多的影響，各地仍有局部短暫陣雨，實際的降雨狀況，會因颱風後續強度及路徑仍有變動，下週日（9月3日）隨著颱風減弱、遠離，西半部水氣多，天氣不太穩定，東半部則恢復多雲午後雷陣雨的型態。