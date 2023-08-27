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《中國好聲音》爆選手「砸1.27億」買冠軍！3線索曝光　6人遭鎖定

▲《中國好聲音》遭爆有選手砸了1.27億元買下冠軍，3條線索曝光後，有6位歌手遭到網友們鎖定。（圖／翻攝微博）
▲《中國好聲音》遭爆有選手砸了1.27億元買下冠軍，3條線索曝光後，有6位歌手遭到網友們鎖定。（圖／翻攝微博）

記者詹鎰睿/綜合報導

歌唱選秀節目《中國好聲音》自從被已故歌手李玟生前控訴霸凌的錄音檔流出後，有關該節目的黑幕、爭議不斷被挖出，也讓浙江衛視決定停播，但風波仍在持續延燒中。近日，一名自稱是「前製作人」的網友爆料，很久之前就有位男選手花了3千萬人民幣（約台幣1.27億）買下冠軍，而且實力不錯，3條線索立刻掀起網友們追查。

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近期中國一名狗仔自媒體就和一位自稱是「前製作人」的網友進行直播連線，而對方則透露《中國好聲音》歷屆冠軍中，有人是花了3千萬人民幣買來的，是一位歌唱實力還不錯的男選手，時間較為久遠。

▲網友特別整理出《中國好聲音》歷屆冠軍名單，其中6名冠軍男歌手當中，就有人被爆料是花錢買來的。（圖／翻攝微博）
▲網友特別整理出《中國好聲音》歷屆冠軍名單，其中6名冠軍男歌手當中，就有人被爆料是花錢買來的。（圖／翻攝微博）
3條線索曝光後，網友們紛紛瘋傳展開追查，包含2012年的梁博、2013年的李琦、2014年的張磊、2015年的敦豪、2016年的扎西平措、2017年的旦增尼瑪都成為大家獵巫對象。怎料，男選手的消息以訛傳訛，竟被網友誤傳成「女選手」，讓不少還在線上的女歌手們感到困擾。

不過，也有另一派人士認為，在還沒有確切的證據前，該名自稱是「前製作人」網友說的話根本不用討論，更痛斥狗仔自媒體這種不負責任的行為，在直播中放任網友們暢談，是在刻意製造紛爭和假消息。

▲一名自稱是前製作人的網友，向狗仔爆料有位男歌手砸了3千萬買冠軍。（圖／翻攝微博）
▲一名自稱是前製作人的網友，向狗仔爆料有位男歌手砸了3千萬買冠軍。（圖／翻攝微博）

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