癌後猛吃高蛋白仍皮包骨　光田醫院一站式「營養得來速」

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1／5癌友死於營養不良 而非癌症本身營養不良不僅會延長病患住院時間，還容易增加併發症，影響生活品質。在癌症治療過程中，腫瘤細胞的不斷增殖以及放療、化療等治療方法的影響，會導致患者出現一系列副作用，包括噁心、嘔吐、口腔潰瘍、食欲不振等症狀。這些副作用對病患的飲食造成了巨大影響，導致患者往往無法正常進食或飲食不足。因此，營養不良一直是癌症病患最常見的問題之一，特別是在治療後期和康復期，更是愈發嚴重。
根據國外研究調查顯示，約8成癌症病患都曾有營養失調的問題，進而被迫中止治療或降低用藥劑量，使治療效果大打折扣，甚至臨床中每5人就有1個癌症患者是死於營養不良而非癌症本身。
癌症病患返家 飲食及營養補充值得重視對於家中有「癌症病患」的照護者而言，出院後的營養銜接時常出現問題，市面上營養品的種類繁多，挑選正確又適合的營養品，才能真正吃對營養。林淑雯表示：「常有家屬心急如焚，不知道出院後病患該吃什麼？」這是照顧者在返家後，在營養照顧方面很常面臨到的問題。
為了協助癌症病患在返家後能夠獲得良好的營養支持，光田綜合醫院營養室提供「營養品一站式服務」，協助改善病患營養問題，也讓家屬付款更便利。
諮詢、付款、領貨 一站式服務完成林淑雯說明，營養師會在病患出院前，將適合患者的營養品項目與目前使用的食品清單與營養資訊一併提供給家屬或患者，包括住院時的血檢報告、醫師建議、疾病別等，再由營養師們用數據評估病患身體缺乏的營養素，找出符合的營養品；更進一步提前為病患與家屬做整體性考量，在營養室即可完成付款與領貨，一站式完成所有步驟。
無論是營養諮詢、選購營養品還是詢問價格，付款和領取貨品，由專業營養師協助所有步驟都在同一個地方便捷完成，輕鬆省去了東奔西跑的困擾，後續回購甚至只要把車開過去、搖下車窗，刷完卡營養品直接帶著走；若無法親自到院購買營養品，也提供宅配到府的服務。光田營養室提供來自優質品牌的營養品，產品經過專業機構審核，確保安全性，為健康把關。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59044
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