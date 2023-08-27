高雄市本土登革熱累計破百　大寮區發現群聚疫情

高雄市今（27）日新增登革熱本土個案7例（累計102例），發病期間介於8月17日至8月24日，分別為大寮5例、左營1例、前鎮1例。大寮新增5例個案(PCR+ DENV1）其中1例就醫NS1+通報後確診，另外4例為社區擴採發現（大寮區累積6例），左營個案為當地社區感染衍生（左營區累積22例），前鎮個案（PCR+DENV1）具台南活動史。
記者鄭婷襄／高雄報導
暑假接近尾聲，出國或出遊返鄉人潮增加，衛生局提醒登革熱具潛伏期，被帶病毒的病媒蚊叮咬後約3-8天才會發病，呼籲請有登革熱流行區（如東南亞/南亞國家、台南市、雲林市等）及高雄市登革熱高風險區（左營區、小港區、大寮區、梓官梓信里、壽山國家公園步道）活動史的民眾，務必提高警覺自主健康監測。
若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，儘速前往高雄市550家登革熱整合式醫療合約院所( https://gov.tw/146 )就醫並主動告知活動史，另請醫療院所落實詢問TOCC，加強通報警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷。
衛生局說，為積極找出潛藏於社區中的感染源，於疫情發生當下公衛人員會對同住者、社區居民及其他具風險者採血檢驗，請市民配合公衛人員執行疫情調查及採檢作業，以縮短「隱藏期」（個案發病至通報時間），及早診斷治療，早期介入防治工作，避免病毒持續於社區傳播。