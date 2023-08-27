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啦啦隊星岑獲封「真人版娜美」！入行前職業超神聖　被誤認是蕭薔

▲味全龍的啦啦隊女孩星岑，獲封「真人版娜美」，其實在進入啦啦隊之前，她的職業超級神聖，還一度被誤認是蕭薔。（圖／好勢媒體提供）
▲味全龍的啦啦隊女孩星岑，獲封「真人版娜美」，其實在進入啦啦隊之前，她的職業超級神聖，還一度被誤認是蕭薔。（圖／好勢媒體提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

味全龍啦啦隊成員星岑（陳嘉玟）是一位熱愛運動成痴的女孩，不僅擁有亮眼身材，還有精湛的舞技，多變的造型髮色，還被稱為是啦啦隊的「真人版娜美」，在IG超過7.5萬的粉絲追蹤，但在近期的啦啦隊聚會中，星岑意外與大家聊到入行前的工作，竟然是一名職場輔導員，要照顧精障者一段時間，有趣的是，她還被誤認成蕭薔，一度害怕因此被攻擊。

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回想在當啦啦隊之前，星岑曾在聯合醫院照顧精障者一段時間，這個工作職稱是「職場輔導員。」星岑表示，起初她是想要有個作息正常的工作，面試官也希望有餐飲背景的人來學護理，所以覺得很符合自己，最後在朋友介紹下就來應徵。

▲味全龍的啦啦隊女孩星岑，獲封「真人版娜美」，其實在進入啦啦隊之前，她的職業超級神聖，還一度被誤認是蕭薔。（圖／好勢媒體提供）
▲星岑因為髮色多變，再加上火辣的身材，被球迷們形容是「真人版娜美」，個性十分親民。（圖／好勢媒體提供）
星岑透露，「職場輔導員」這份工作覺得最困難的就是要觀察所有學員們的行為有無異狀，而且要非常有耐心。因為每個人狀況都不同，像有些有強迫症的人，會一直重複問一樣的事、說一樣的話或一直打電話，在無視或沒注意到他們的異狀時，都可能導致他們發病，還會比原本更嚴重，所以我們的角色無比重要。

她說，印象最深刻的有兩個個案，「第一個是有幻聽和人格分裂，她會一直自言自語，而且能發出兩種不同聲音，很像男女在對話一樣，在她世界裡，她討厭蕭薔，因為蕭薔是個很漂亮女生，所以就是一個壞人，她都跟護理師說我是蕭薔，所以那時候很怕她哪天攻擊我。」

而說到第二個案例，則是讓星岑瞬間就紅了眼眶：「當時因為我身體出了些狀況，所以必須離職，這些學員們集體寫了卡片送我，希望我把身體養好再回去上班，雖然只是小小的卡片，但對我而言卻是無比窩心，他們真的很可愛，在我眼中我不認為他們是別人口中的神經病。」

▲味全龍的啦啦隊女孩星岑，獲封「真人版娜美」，其實在進入啦啦隊之前，她的職業超級神聖，還一度被誤認是蕭薔。（圖／好勢媒體提供）
▲星岑憑藉親民個性，擄獲許多粉絲，目前也有在經營YouTube頻道，努力發展中。（圖／好勢媒體提供）
直到現在，即使工作忙碌，星岑還是會抽空回去看看大家，她表示，「我覺得他們並不可怕，反而很可愛也很窩心，可能我之前顧的是『日間留院』，他們也是有分輕微中度重症，嚴重的在急性病房裡，那種會需要特別照護，但基本上我們生活中也不太會遇到，通常遇到的都是輕度中度，他們跟一般人沒什麼兩樣，就是不太能承受壓力，更需要大家多陪伴多關懷，這跟現在日常生活中的我們一樣，都需要給他人多一點的關懷。」

現在的星岑有了跟過去不同的舞台，她不只熱愛跳舞，也熱愛籃球，更是一個超級運動狂人，平均一週至少五天都是早上六點起床運動。而且她還說，自己從小就想加入女籃，沒有女籃就加入了躲避球隊、巧固球隊，一直想圓自己運動員的夢想，想從事更多運動圈相關的工作，「運動會讓我非常開心，也再努力突破想往運動主持這塊發展，更重要是把《全明星運動會》當成一個目標，希望有機會可以去參與，同時進來也在認真經營YT，跟大家分享更多日常的自己。」

▲除了啦啦隊，星岑還會抽空跑去打球、跑步等等，各項運動她都很拿手。（圖／好勢媒體提供）
▲除了啦啦隊，星岑還會抽空跑去打球、跑步等等，各項運動她都很拿手。（圖／好勢媒體提供）

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