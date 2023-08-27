啦啦隊星岑獲封「真人版娜美」！入行前職業超神聖　被誤認是蕭薔

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星岑透露，「職場輔導員」這份工作覺得最困難的就是要觀察所有學員們的行為有無異狀，而且要非常有耐心。因為每個人狀況都不同，像有些有強迫症的人，會一直重複問一樣的事、說一樣的話或一直打電話，在無視或沒注意到他們的異狀時，都可能導致他們發病，還會比原本更嚴重，所以我們的角色無比重要。
她說，印象最深刻的有兩個個案，「第一個是有幻聽和人格分裂，她會一直自言自語，而且能發出兩種不同聲音，很像男女在對話一樣，在她世界裡，她討厭蕭薔，因為蕭薔是個很漂亮女生，所以就是一個壞人，她都跟護理師說我是蕭薔，所以那時候很怕她哪天攻擊我。」
而說到第二個案例，則是讓星岑瞬間就紅了眼眶：「當時因為我身體出了些狀況，所以必須離職，這些學員們集體寫了卡片送我，希望我把身體養好再回去上班，雖然只是小小的卡片，但對我而言卻是無比窩心，他們真的很可愛，在我眼中我不認為他們是別人口中的神經病。」
直到現在，即使工作忙碌，星岑還是會抽空回去看看大家，她表示，「我覺得他們並不可怕，反而很可愛也很窩心，可能我之前顧的是『日間留院』，他們也是有分輕微中度重症，嚴重的在急性病房裡，那種會需要特別照護，但基本上我們生活中也不太會遇到，通常遇到的都是輕度中度，他們跟一般人沒什麼兩樣，就是不太能承受壓力，更需要大家多陪伴多關懷，這跟現在日常生活中的我們一樣，都需要給他人多一點的關懷。」
現在的星岑有了跟過去不同的舞台，她不只熱愛跳舞，也熱愛籃球，更是一個超級運動狂人，平均一週至少五天都是早上六點起床運動。而且她還說，自己從小就想加入女籃，沒有女籃就加入了躲避球隊、巧固球隊，一直想圓自己運動員的夢想，想從事更多運動圈相關的工作，「運動會讓我非常開心，也再努力突破想往運動主持這塊發展，更重要是把《全明星運動會》當成一個目標，希望有機會可以去參與，同時進來也在認真經營YT，跟大家分享更多日常的自己。」