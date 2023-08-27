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快訊／俄羅斯官方證實：墜機10名罹難者身份與乘客名單相符

▲俄羅斯官方最新消息指出，包含瓦格納集團首腦普里格津在內，墜機罹難者身份全數與乘客名單相符。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯官方最新消息指出，包含瓦格納集團首腦普里格津在內，墜機罹難者身份全數與乘客名單相符。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

根據俄羅斯聯邦偵查委員會發布的最新消息，日前一架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機墜毀，機上10人全數罹難，如今身份檢驗分析已經完成，結果顯示包括7名乘客及3名機組人員在內，機上罹難的10遇難者身份均與航班人員名單相符，也就是說「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）被官方正式宣告死亡。

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根據俄新社報導，俄聯邦航空運輸局先前已經公告在特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀的私人飛機乘客名單，其中包含瓦格納首領普里格津與其親信指揮官烏特金。此前俄羅斯總統蒲亭在公開致哀中僅對「遇難乘客及家屬」表達哀悼之意，官方並未正式宣告2個月前發起兵變的這名傭兵領袖正式的死訊。

然而，稍早由克宮組成的聯邦偵查委員會發布消息指出，經過完成DNA分析過後，當局確認罹難者的身份全數與乘客名單相符，這也就意味著官方確認普里格津身亡。

俄聯邦航空運輸局先前報告指出，除了普里格津外，機上乘客還包含謝爾蓋·普羅普魯什金（Sergey Propustin）、葉夫根尼·馬卡良（Evgeniy Makaryan）、亞歷山大·托特明（Aleksandr Totmin）、瓦列里·切卡洛夫（Valery Chekalov）、德米特里·烏特金（Dmitriy Utkin）與尼古拉·馬圖謝夫（Nikolay Matuseev）等人。

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