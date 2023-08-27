MLB／大谷翔平根本外星人！二、三壘安連發　寫四項數據破百紀錄

中華職棒／王勝偉催落揮出致勝安打　富邦4:2味全奪3連勝

▲富邦悍將王勝偉關鍵安打打回致勝分。（圖／富邦提供）
▲富邦悍將王勝偉關鍵安打打回致勝分。（圖／富邦提供）

記者路皓惟/天母報導

中華職棒味全龍今（27）日在天母主場迎戰富邦悍將，徐若熙睽違674天一軍登板，主投1.2局無失分，最快球速來到154公里，前5局雙方形成投手戰，接著兩隊互相拉鋸，8局上王勝偉敲出關鍵安打，替富邦打回致勝分，終場富邦以4:2力克味全，拿下近期3連勝。

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此戰徐若熙於一軍復出，首局上讓首名打者李宗賢擊出三壘滾地球刺殺後，王勝偉、張進德接連安打，接著對范國宸投出觸身球，在滿壘狀況下，徐若熙穩住陣腳，讓申皓瑋擊出三壘滾地球形成雙殺，成功化解失分危機。

2局上徐若熙續投，王正棠擊出二壘滾地球刺殺，接著林哲瑄擊出左外野飛球接殺，此時味全決定更換投手，由郭郁政接替登板。今日徐若熙總計投1.2局，用了28球，21個好球，被擊出2支安打，投出1次觸身球，無失分，最快球速154公里。

前5局兩隊形成形成投手戰，富邦先發江國豪主投5局丟了74球，被敲3支安打無失分，投出3次四壞球和3次三振。

6局上郭郁政遭遇亂流，被李宗賢掃出一支三壘安打後，王勝偉把握得點圈機會擊出二壘安打，打回全場的第一分，接著范國宸高飛犧牲打將王勝偉送回本壘得分，富邦取得2:0領先。

6局下味全龍劉基鴻擊出內野安打，也開啟味全龍的反撲氣焰，瑪仕革斯保送上壘，富邦換上陳冠勳接替登板，陳品捷跑出內野安打，接著滿壘狀態下，蔣少宏三壘滾地球形成雙殺，經輔助判決後維持原判形成兩出局，接著陳冠勳暴投丟分，接著李展毅擊出生涯首安，首打點一併出爐，幫助味全一舉追成2:2平手。

8局上富邦攻佔上一、三壘，王勝偉三壘方向滾地球打回超前分，接著范國宸補刀一支帶有1分打點的安打，富邦4:2要回領先。9局下富邦派上曾峻岳關門，順利抓下三個出局數，拿下救援成功，成功替悍將守住勝利。

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