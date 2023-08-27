囂張約炮女債主！新北欠錢男遭設局包圍 腹部中刀慘送醫
新北市一名蔡姓通緝犯（24歲）因積欠沈姓女子（38歲）2萬元，雙方遂於今（27）日凌晨相約在板橋一處旅館談判，不料過程中蔡男竟還開口約炮，氣的沈女找來另外3名債主助陣，並在打鬥時持刀劃傷蔡男腹部，所幸警方迅速趕抵，才沒造成更嚴重傷亡，訊後5人均被依法送辦。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，遭台北、金門地檢署通緝的蔡男，因覬覦沈女的美色，今天凌晨以還錢為由約沈女打炮，沈女聞言後，立刻假裝答應，轉頭找上同為債主的王男（45歲）、邱男（44歲）及呂男（35歲）等人一起赴約。
雙方見面沒多久隨即爆發激烈口角，同為債主的王男便拿出預藏摺疊刀揮舞意圖恫嚇，蔡男見狀欲上前奪刀，不料腹部卻慘遭劃傷，警方獲報到場，第一時間控制眾人，並在該處起出毒品、手指虎、摺疊刀等物，訊後依毒品、妨害自由、傷害、違反槍砲彈藥刀械管制條例案等移送法辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995