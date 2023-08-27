中元節普渡15大「注意事項」快看！手機別擺上桌　專家揭負面影響

我是廣告 請繼續往下閱讀
1、手機不宜放普渡桌：
手機有電磁波，放在普渡桌上，好兄弟容易跟進家裡或辦公室。
2、普渡品要雙數：
雙數為陰，因此準備餅乾與罐頭汽水祭拜最好要雙數。
3、罐頭不宜用辣味：
以免好兄弟過辣發脾氣。
4、普渡用品有三牲，不宜在太陽下曬太久，以免熟食壞掉影響腸胃。
5、普渡用罐頭餅乾零食：
不宜用過期品，或放家裡過久的乾糧。
6、普渡不要用有薑、蒜味的乾糧：
因薑蒜有驅邪鎮煞功能，好兄弟不敢接近。
7、普渡過程不可罵髒話，或者與人爭吵，以免觸怒好兄弟。
8、普渡中香不小心斷掉，要換新香：
舊香拿去金爐燒；若香掉到地板沒關係可再撿起重插香。
9、普渡品若有拜臉盆牙膏牙刷，建議買新的。
10、好兄弟拜完的食物可以吃：
普渡完的食物沒有任何禁忌，也不會有吃完後會卡陰，好兄弟還會謝謝你幫祂們準備好吃的。
11、不可以去大賣場買普渡品拜完後再退貨：
無形中減少福報，衰事連連。
12、燒給好兄弟要燒小銀，不可以燒大銀，以免好兄弟搬不動錢：
因為大銀比較大比較重適合給祖先，小銀方便好兄弟攜帶。
13、祭拜時不要承諾好兄弟事情：
因為好兄弟頭腦比較直接，若下次沒有達到祂們的認知要求，會讓主人較為不順利。
14、行人鄰居路過普渡桌，若看見有人燒紙錢太誇張，不要過去理論：
避免傷和氣又惹怒好兄弟，建議和氣跟主人說。
15、燒紙錢建議加蓋子：
遠離樹葉樹木、電線、瓦斯桶、還有垃圾桶，以免造成火災。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。