中元普渡速食優惠！披薩77元、炸雞桶199　肯德基、麥當勞買1送1

中元節普渡15大「注意事項」快看！手機別擺上桌　專家揭負面影響

▲一年一度的中元節即將在8月30日到來，近期也已經陸續有許多公司、社區等先行舉辦普渡，祭祀好兄弟以保平安順遂。（圖／攝影中心）
▲一年一度的中元節即將在8月30日到來，近期也已經陸續有許多公司、社區等先行舉辦普渡，祭祀好兄弟以保平安順遂。（圖／攝影中心）

記者潘毅/綜合報導

一年一度的中元節即將在8月30日到來，近期也已經陸續有許多公司、社區等先行舉辦普渡，祭祀好兄弟以保平安順遂。對此，命理專家小孟老師也發文盤點「15大注意事項」，提醒大家別在普渡拜拜時觸犯，反而招來衰運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍中元普渡「15大注意事項」一次看

1、手機不宜放普渡桌：
手機有電磁波，放在普渡桌上，好兄弟容易跟進家裡或辦公室。

2、普渡品要雙數：
雙數為陰，因此準備餅乾與罐頭汽水祭拜最好要雙數。

3、罐頭不宜用辣味：
以免好兄弟過辣發脾氣。

4、普渡用品有三牲，不宜在太陽下曬太久，以免熟食壞掉影響腸胃。

5、普渡用罐頭餅乾零食：
不宜用過期品，或放家裡過久的乾糧。

6、普渡不要用有薑、蒜味的乾糧：
因薑蒜有驅邪鎮煞功能，好兄弟不敢接近。

7、普渡過程不可罵髒話，或者與人爭吵，以免觸怒好兄弟。

8、普渡中香不小心斷掉，要換新香：
舊香拿去金爐燒；若香掉到地板沒關係可再撿起重插香。

▲中元普渡賣場採買。（圖／攝影中心）
▲小孟老師指出，普渡供品盡量不要有辣、薑、蒜味等等，避免影響好兄弟。（圖／攝影中心）
9、普渡品若有拜臉盆牙膏牙刷，建議買新的。

10、好兄弟拜完的食物可以吃：
普渡完的食物沒有任何禁忌，也不會有吃完後會卡陰，好兄弟還會謝謝你幫祂們準備好吃的。

11、不可以去大賣場買普渡品拜完後再退貨：
無形中減少福報，衰事連連。

12、燒給好兄弟要燒小銀，不可以燒大銀，以免好兄弟搬不動錢：
因為大銀比較大比較重適合給祖先，小銀方便好兄弟攜帶。

13、祭拜時不要承諾好兄弟事情：
因為好兄弟頭腦比較直接，若下次沒有達到祂們的認知要求，會讓主人較為不順利。

14、行人鄰居路過普渡桌，若看見有人燒紙錢太誇張，不要過去理論：
避免傷和氣又惹怒好兄弟，建議和氣跟主人說。

15、燒紙錢建議加蓋子：
遠離樹葉樹木、電線、瓦斯桶、還有垃圾桶，以免造成火災。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

中元普渡速食優惠！披薩77元、炸雞桶199　肯德基、麥當勞買1送1

普渡限定！全家入店念「大杯咒」拿鐵半價　網笑翻：基督徒怎消費

中元普渡「三牲買現成」！婆婆狂罵新手媳　還打去娘家酸：沒教好

美廉社中元普渡限定！福袋包裝「列出7特色」　眾驚：官方承認了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀