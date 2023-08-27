中華職棒／徐若熙超過1年先發飆154感覺生疏 自認可以繼續投下去
中華職棒味全龍今（27）日在天母主場迎戰富邦悍將，徐若熙睽違674天一軍登板，主投1.2局無失分，最快球速來到154公里。賽後徐若熙表示，今天就照最順的感覺去丟，但感覺還有一點生疏，還需要更多比賽來找回狀態。
記者路皓惟/天母報導
徐若熙久違一軍登板情緒亢奮，也有一點小緊張，「相隔一年多沒對到一軍打者，還是會有一段落差，每一年打者都在進步，若控球跟變化球投得不夠好的話，很快就會被對方找到缺點，所以需要多出賽幾場，感覺是有一點生疏，變化球和直球都不到最佳，整體來說投球沒有滿意或不滿意。」
徐若熙在2局上被換下場，他表示沒有特別感覺，因為第一局用球數多，第二局丟到一、兩個人次就覺得會換了，但他認為自己還能繼續投，「第二局是順順丟讓打者去做攻擊，也比較進入節奏，用球數也比較省，所以第三局應該是可以繼續丟下去。」
此戰徐若熙最快球速154公里，他提到自己有稍微控制一下力量，「今天照最順的方式來丟，因為相隔一年多，也不太清楚打者攻擊心態是什麼，第一局過後知道打者幾乎都打直球，但我也沒打算硬拚直球，就順順丟，交給守備來處理。」
徐若熙帶著健康的手臂重返投手丘，從復健到復出也花了一年多時間，他表示這是跨出的第一步，相信未來繼續比賽表現會越來越好，目前身體各方面也都準備好了，主要就是累積經驗，從每一場比賽找出問題改善，並留住好的感覺。