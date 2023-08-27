不怕下市了！中國恆大停牌17個月後　明起港交所復牌

港股上市的中國房地產企業中國恒大在停牌17個月後，在屆滿連續暫停交易18個月的壓底線前，宣布正式將於8月28日復牌。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合媒體報導，中國恆大集團在被停牌一年半後，於晚間宣布公司董事會已充分履行港交所相關復牌指引的要求，已向港交所申請在8月28日上午9點起恢復在港交所交易，並宣告解除退市摘牌的風險。恒大最新公告指出，董事會已經充分履行港交所相關復牌指引的要求，申請由2023年8月28日上午9時正起恢復買賣公司股份。分析認為，中國恆大若能順利復牌，其解決方案將有助於其他房企學習借鑑，同時也有利集團恢復H股融資管道和後續公司穩健經營以及保交樓等工作。根據港交所規定，連續暫停交易18個月的企業，可以對其採取勒令下市的措施。此前受到恆大集團債務危機影響，該股於2022年3月21日停牌，若仍停牌至2023年9月21日，公司將面臨退市處分。中國房產風暴擴大！恆大、碧桂園接連暴雷 深圳中原遭欠40億佣金不救市？中國恆大在美申請破產保護 分析：中共只憂房價引發動亂恆大、碧桂園接連出事 矢板明夫：被掏空積蓄又逃不了的韭菜最慘巷仔內／恆大在美國申請破產保護！看盡「中國房市的一生」辛酸淚