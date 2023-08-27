FIBA世界盃／渡邊雄太帶傷奮戰！日本男籃98:88逆轉芬蘭寫歷史
2023年FIBA世界盃男籃錦標賽，日本國家隊在主場沖繩體育館以98:88擊敗歐洲強隊芬蘭，芬蘭在世界排名24位，日本則是36名，靠著NBA球星渡邊雄太發威，帶傷奮戰，順利奪勝，甚至有機會晉級複賽，日本男籃首度擊敗歐洲國家隊，並且是在世界盃過去11場都落敗下奇蹟奪勝。
記者吳政紘/綜合報導
日本國家隊此役有歸化中鋒Josh Hawkinson發威，他單場28分、19籃板，河村 勇輝25分、9助攻，富永 啓生、比江島 慎各進帳17分。
日本隊上半場主要由比江島 慎、富永 啓生外線發威，以開賽以22:15領先，不過第二節開始，芬蘭連拿6分，雖然日本頑強抵抗，卻以36:46落後。
下半場雙方易籃而戰，河村勇輝、比江島 慎連續得分發威，第三節結束前，馬場雄太三分外線，把分數逼近到10分差。
關鍵第四節，日本隊一開始由富永 啓生外線發揮功能，22歲的河村開始覺醒，自己投出外線，還有助攻給Hawkinson，最後剩下4分35秒日本隊以79:78逆
轉，之後日本隊連續3分外線，讓芬蘭毫無招架之力慘遭逆轉，日本隊單節狂轟35分勝出。日本隊1勝1敗，第三戰將是29日出戰世界第三名的澳洲隊，就要看日本隊如何發揮實力。