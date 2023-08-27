科普「核廢水非核污水」被炒！中國爆首例開除事件 反日情緒發酵
日本排放核廢水入海的計畫在中國引發「反日效應」，除了中國官媒主導輿情風向、海關總署宣布全面禁止日本海產進口外，社群媒體上更屢屢傳出小粉紅們對日本反擊抗議的愛國行為。光是在週末期間，已經有上千通騷擾電話打向福島無辜餐廳店家，還有小粉紅身穿「日本投降」字樣上衣前往日系車展抗議，甚至有服裝業者在社群媒體科普核廢水資訊，就遭母公司開除。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本福島第一核電廠24日開始將經過處理的核廢水排放入海，引起北京當局強烈不滿，中國多地也出現強烈牴觸日本的情緒。日前，一名中國知名的汽車圈網紅「名車工匠」就參加2023年成都國際車展時，刻意穿著印有「日本投降 1945.8.15」字樣的T恤，同時質疑現場銷售業務為何他開出的價格比自己開出的更貴。
而在該名銷售業務並未正面回應他時，「名車工匠」又開始吆喝吼叫，直到其他銷售員出面安撫時，這名汽車圈網紅又再度拒絕到旁邊詳談，此時現場另一名身穿藍色上衣的男子則指責喊出「中國就是有這種極端主義份子！太多了！」，協助「名車工匠」攝影者則回嗆他「穿衣自由」、「能有多極端，難道能比過日本排核廢水極端嗎？」
與此同時，中國頗有名氣的服裝品牌「吉考斯工業」負責人日前也在個人微博上發布相關貼文，他先是指出福島排放的「核廢水」與一般的「核污染水」不同，接著又稱中國核電站廢水排放的放射含量有些甚至更高，「這絕不只是科學和生態問題，也是政治問題」。
沒想到這則貼文卻被其朋友圈截圖外洩，導致服裝品牌吉考斯工業的母公司「機核網」在27日發表聲明，指出旗下子品牌負責人因為在朋友圈發布「『核污水』錯誤言論」，經雙方協商以後決定解除勞動合作關係，又稱機核為造成公眾影響感到抱歉，這也成為中國自福島排放核廢水以來，第一例受影響的勞雇糾紛。