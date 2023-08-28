中秋玩創意！台菜品牌出巴斯克蛋糕 蛋糕品牌推油釀雙切中秋月餅
中秋月餅展創意，品牌顛覆傳統，推出跨界美味。高雄在地台菜品牌「老新台菜」中秋節推出「巴斯克蛋糕」將台味柚香和醇濃生巧克力，融合出絕佳風味。而乳酪蛋糕知名品牌「起士公爵」獨家研發出史上第一顆「油釀雙切」的中秋月餅「低醣魔芋流心芋頭酥」，挑戰今年中秋送禮首選。
記者陳美嘉／高雄報導
老新台菜主廚結合台味的創意嘗試以及對於品質的堅持，推出柚香巧克力甘納許口味的「巴斯克乳酪蛋糕」，嚴選法國奶油乳酪，是讓巴斯克蛋糕擁有絲滑綿密口感的秘訣，將乳酪表層烤至微焦的經典作法，再融入清新糖漬柚香和醇濃生巧克力，完美黃金比例，堆疊出令老饕驚豔的美味。禮盒設計也別具巧思，鮮黃月亮圓鐵盒造型包裝，繽紛色彩一眼就抓住眾人目光，再加上粉嫩的超萌玉兔，可愛破表。即日起至8/31，早鳥優惠價990元(含運費) 。
起士公爵「低醣魔芋」系列甜點，秉持「極簡主義甜點」信念，讓民眾享受美味也不怕吃下過多熱量。起士公爵 X 未來飲食研究所獨家研發出史上第一 顆「油釀雙切」的中秋月餅，今年全新推出「低醣魔芋流心芋頭酥」，融合創新與經典，將芋頭酥提升到新境界。
切開「低醣魔芋流心芋頭酥」，淡紫色的內餡流出滿滿黃金流沙，一樣保有「低醣魔芋」系列的紅石榴萃取物與日本魔芋，內裡則是低醣芋頭餡，更加入Q彈麻糬與黃金流沙餡，鹹甜交錯的滋味讓口感更為豐富。
起士公爵 X 未來飲食研究所中秋獻禮，分別推出4入與6入裝的「低醣魔芋經典綠豆椪禮盒」 及「低醣魔芋流心芋頭酥禮盒」，兩種口味都喜愛的朋友則有「綜合禮盒」(綠豆椪3入、芋頭酥3入)可以挑選，兩款中秋甜點常溫吃、加熱吃都有不同的口感與風味，奶蛋素的朋友們也能安心享用。