蘇拉颱風逼近台灣中！「海陸警可能齊發」 本週風雨時程一圖看
蘇拉颱風來勢洶洶，雖然路徑南修預計通過台灣南端陸地或近海，不過還是對南台灣有顯著的影響，民眾防颱作業還是要提前做好準備！臉書粉專「報天氣-中央氣象局」也貼出颱風影響風雨時程，其中在週三、週四影響最為劇烈，尤其是東半部山區、南部山區會出現局部豪大雨的情況，特別留意！
記者張嘉哲/綜合報導
「報天氣-中央氣象局」表示，蘇拉颱風接近中，未來通過台灣南端近海或南端陸地機率較高，預計今（28）日晚間至周二（29）日清晨發布海警、週二下午發布陸警，目前路徑主要影響花東、南部；週二東半部雨勢間歇；週三、四（30日至31日）本週天氣最差，是蘇拉颱風影響最明顯時刻。
在降雨的部分，週三、週四是颱風主要影響期，東半部地區及南部山區有局部大雨或豪雨；北、中間歇性雨勢，沿海空曠地區、離島強陣風；週五、週六因為颱風走海峽，會受到外圍環流影響，水氣仍多，各地仍有局部短暫陣雨；週日隨著颱風減弱、遠離，西半部水氣多，天氣不太穩定，東半部恢復多雲午後雷陣雨。
而「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書上貼出歐洲模式未來4天雨區模擬，表示「花東、雲林至屏東、中部山區目前看來威脅風險較高，但要強調，蘇拉環流雖小，但抵台灣附近時至少是強颱或中颱上限，路徑差一點風雨強度就會差很多哦！這幾個地區這2天趕緊做好防颱準備吧！」