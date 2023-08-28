蘇拉襲菲律賓呂宋島北部　重點農業區恐受損

今年第9號颱風「蘇拉」（Saola）來勢洶洶，預計下週三（30日）、週四（31日）最靠近台灣，不排除有登陸可能，在那之前，蘇拉颱風已先襲向菲律賓呂宋島，北部省份重要的水稻和玉米產區遭遇大雨和強風襲擊，確切損失待估。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》、《CNN Philippines》及菲媒報導，菲國災害管理機構週日表示，蘇拉颱風（菲律賓稱：戈林，Goring ）帶來的惡劣天氣，已影響至少500個菲國家庭、近2千人，主要集中在呂宋島北部的卡加延省（Cagayan）、南伊羅科斯省（Ilocos Sur）等地，伊薩貝拉省（Isabela）也撤離不少居民。
菲國災害管理機構數據顯示，蘇拉颱風中心附近的最大風速達時速185公里，陣風時速達230公里，盤旋於伊薩貝拉省沿海水域上空。
菲國氣象局警告，當地時間週日至週一，伊薩貝拉省、卡加延省、伊羅科斯省（Ilocos）和科迪勒拉區（Cordillera region）都會出現強降雨，洪水和土石流的風險大增。此外，這些省份還是菲國最大的稻米、玉米和蔬菜生產地，恐怕也會造成不小的農業損失。
報導提到，蘇拉颱風還將加強西南季風，在未來幾天給呂宋島中部、西部和南部帶來季節性降雨。
菲律賓北部上個月才遭杜蘇芮（Doksuri ）颱風襲擊，導致河川氾濫，數千人斷電，杜蘇芮隨後又登陸中國，造成毀滅性打擊。