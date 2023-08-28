FIBA世界盃／河村勇輝砍25分！172公分後衛率日本奪亞洲球隊首勝
FIBA世界盃男籃賽上，日本隊上演落後18分大逆轉的戲碼，以98:88戰勝歐洲球隊芬蘭，除了歸化球員Josh Hawkinson轟下28分19籃板是大功臣之外，前「日本第一高中生」河村勇輝替補登場砍25分，末節「神仙球」不斷、讓人彷彿是在看熱血高校籃球漫畫，好不過癮。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽172公分的河村勇輝完全殺瘋了，關鍵時刻個人高難度突破、投籃連續打進，帶領球隊克服一度落後到18分的劣勢，逆轉拿下比賽，仍然有晉級希望。這場比賽他攻下25分9助攻，展現日本後衛可怕得分爆發力。
河村勇輝今年才22歲，與他同齡、也同樣打後衛的富永啓生此役也斬獲17分，這一批日本後衛已經在證明自己能在國際賽場上與列強抗衡。
這些年日本在籃球現代化的推動上不遺餘力，球隊側翼和後衛線上湧現大量人才，而且打法都有跟上當代籃壇潮流，能扳倒有NBA球星Lauri Markkanen在陣的芬蘭就是最好的成果。
霍瓦斯（Tom Hovasse）教練正在複製他帶領日本女籃寫下的奇蹟，這一場是河村勇輝，下一場或許是比江島慎或富永啓生，這支球隊的可怕之處正是人人都有可能爆發成為球隊英雄。
這不但是本屆賽會亞洲球隊拿下的第一勝，也是自2008年北京奧運會上中國大陸勝德國之後，又一次有亞洲球隊再次在正式比賽戰勝歐洲球隊。