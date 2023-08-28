蘇拉颱風「穿過變路過」！路徑神救援關鍵曝 台灣防護罩頂住4年
蘇拉颱風日前原本預估路徑會從「台東」一帶登陸，不過隨著路徑不斷南修，預計通過台灣南端陸地或近海，讓蘇拉颱風從原本的「穿過」變成「路過」！氣象專家也表示，這是因為受到「太平洋高壓」的神救援，也得已讓台灣4年多來沒有颱風中心登陸台灣的紀錄「繼續保持」，讓不少民眾驚呼「台灣自帶防護罩4年多太神了！」
記者張嘉哲/綜合報導
臉書粉專「林老師氣象站」在臉書指出，蘇拉颱風，來勢洶洶，將以強烈颱風之姿，逐步逼近台灣，尤其是8月30日晚間至8月31日是最靠近我們的時段，預期所伴隨的強風驟雨也將會是最為明顯。
林老師氣象站提到，不管它中心有沒有登陸臺灣，對我們局部地區「風」、「雨」、「浪」的影響，仍將都會是很大的！「海上颱風警報」及「陸上颱風警報」也還是照時都會發佈，千萬不可因此而大意輕忽！「不過這也再一次驗證說，天佑台灣！蘇拉颱風選擇了這條傷害最小的路徑，4年多來，沒有颱風中心直接登陸台灣的紀錄，繼續保持！」
而原本各國路徑預測都預估「蘇拉會登陸台灣」，不過今（28）日最新路徑預報出爐，幾乎都不會登陸台灣。氣象專家吳德榮也表示「最新歐洲模式模擬顯示，蘇拉打轉後轉向西北，週三晚中心經台灣南端近海，雖然最新資料尚無法確定蘇拉登不登陸，但其鄰近台灣時，強度正值巔峰，暴風圈帶來的威脅還是不可輕忽，週四各地受暴風圈影響還是很大，民眾防颱作業還是要提前準備」。