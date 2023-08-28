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FIBA世界盃／日本最強高中生河村勇輝帶隊逆轉　重現灌籃高手這幕

▲日本大逆轉芬蘭寫下驚奇，FIBA官方也將球員慶祝的照片拿來和熱血漫畫《灌籃高手》的畫面做對照。（圖／取自FIBA Basketball World Cup 2023）
▲日本大逆轉芬蘭寫下驚奇，FIBA官方也將球員慶祝的照片拿來和熱血漫畫《灌籃高手》的畫面做對照。（圖／取自FIBA Basketball World Cup 2023）

運動中心/綜合報導

日本隊在FIBA世界盃男籃賽上，以98:88逆轉戰勝歐洲球隊芬蘭，前「日本第一高中生」、僅172公分的河村勇輝大爆發，全場砍下25分、讓身材比他高大壯碩的歐洲球員毫無辦法。賽後，日本球員渡邊雄太和富永啟生激情擊掌的畫面，也被FIBA官方捕捉下來，並將此和熱血籃球漫畫《灌籃高手》中的經典一幕做對照。

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昨天日本隊在世界盃小組賽克服一度落後18分的劣勢，靠著歸化球員Joshua Hawkinson狂砍28分19籃板打底，以及169公分的河村勇輝在末節爆發、全場攻下25分，最終完成史詩般的逆轉，也拿下本屆世界盃男籃亞洲球隊的首勝。

河村勇輝過去曾幫助日本福岡第一高校拿下3連霸，有「日本第一高中生」的美名，進入到成人級賽事後，他刁鑽、又侵略性十足的打法在如今越來越強調球員個人創造力的日本國家隊之中是如魚得水，能充分發揮自己的特色。

而昨晚河村勇輝真的把握住了這個能讓自己當英雄的機會，末節在這個頂尖對決的舞台上，靠著自己招牌的變向加速突破，讓芬蘭防守球員毫無辦法，末節最後時刻2次「吃掉」身高213公分的NBA爵士隊球星Lauri Markkanen，先是自己命中三分球、接著切入助攻隊友得分，幫助球隊在最後2分鐘領先到9分，鎖定勝利。

這彷彿日本高校籃球漫畫的劇情，也讓FIBA世界盃官方在社群網站上分享此役照片，並寫道：「這是灌籃高手的氛圍。」而《灌籃高手》作者井上雄彥也關注著本屆日本隊的好表現，並發推鼓勵這支球頓：「我很高興你們都喜歡籃球！」

《灌籃高手》可說是90年代長大的籃球少年、少女們共同的回憶，故事劇情講述主角櫻木花道從一名不懂籃球的門外漢，靠著出色的籃板球能力與充滿天賦、但問題也不少的湘北高中一起成長、進步，創造奇蹟打進全國大賽、並且扳倒日本最強的山王工業的故事。故事劇情熱血動人，是不少人籃球的啟蒙。


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