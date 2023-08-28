MLB／Yuri、林襄合體！樂天女孩大都會台灣日熱舞大跳客家本色
中華職棒（CPBL）樂天桃猿旗下專屬啦啦隊樂天女孩，受邀在美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊台灣日進行表演，開賽前在場外與超過500名台僑互動合照，在紐約熱力四射！本季大聯盟最後一個台灣日活動在紐約拉開序幕，27日由大都會隊舉行，也是最盛大的台灣日。大都會隊邀請樂天桃猿球團領隊浦韋青以及樂天女孩隊長籃籃、巫苡萱、Yuri 、孟潔、林襄、雅涵、副總監小帆和團長壯壯赴美，女孩們為大都會隊花旗球場帶來精彩賽前表演，大秀「Rise Up」單曲以及首度在大聯盟賽場登上內野三壘舞台區為現場球迷帶動「客家本色」。
記者吳政紘/綜合報導
樂天女孩一來到花旗球場，馬上點燃上千名華僑的熱情，在場外與超過500名的台僑合照，團長加樂天女孩為現場帶來精彩舞蹈表演，近4000名僑胞套票皆已售完。紐約大都會隊台灣日於下午12點05分開始比賽，樂天女孩伴隨著台灣名球評曾文誠緩步上丘，隊長籃籃遞球給曾文誠，大家一起為台灣開出好球，樂天桃猿吉祥物「大聖」換上TAIWAN 1的球衣為台灣加油，樂天女孩讓台灣日更台灣。
為了凝聚台僑們向心力，樂天女孩在局間射禮物槍分送禮物，像極了全猿主場，在地球的另一端，因為「台灣」把大家緊密地聚在一起，台僑們對運動的熱情因為樂天女孩在現場讓氣氛更加熱烈，TAIWAN 1的球衣在紐約發光，終場大都會以再見安打獲勝，樂天女孩為台灣應援更享受大聯盟賽事，將台灣的應援文化推廣到國際！