韓國公布海域檢測結果！放射物濃度遠低於標準值 在韓日人曝心聲
日本24日啟動福島核廢水排海後，韓國政府與民間表現不同調，首爾當局低調表示日本此舉並無不當，並於27日公布首次海水放射性調查，顯示韓國海域的「放射物濃度」，遠低於世界衛生組織（WHO）的標準值。然而，韓國民間的抗議示威潮仍是一波接一波，有在韓國的日本人受訪時表示十分尷尬。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國海洋水產部27日發布的海洋放射性核素含量調查結果顯示，韓國海域中，銫和氚的濃度，遠低於世衛組織《飲用水水質準則》規定的限值標準，是針對韓國3個海域、15處輻射檢測點調查後的結果，27日公布的是其中5處，其餘10處將在結果出爐後立即公布。之後，韓國政府也將針對另外約百處檢測點進行精密、快速的分析。
報導也提到，除了鹽以外，韓國超市、商店近日的「海鮮乾貨」銷量亦驟增，不排除是因為福島核廢水排放，引發的另一種囤貨潮。
有鑑於此事高度敏感，不少在韓國的日本人，在面對韓媒提出有關問題時，態度都顯得十分警惕，多數受訪者都迴避談論此議題，或是以「我不知道」之類的答案帶過。
少數願意回答的日本民眾則認為，即便有科學證明安全無虞，日本政府在決定排放前後，也應該進行更多的溝通。首爾大學日本研究中心的教授南基正指出，核廢水排放問題可能會引發反日情緒，韓國民眾對政府溝通不順暢的不滿也會有影響。