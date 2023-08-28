《中國好聲音》柏霖發聲！否認花50萬買導師轉身：絕無金錢往來
風波不斷的陸綜《中國好聲音》，因李玟指控不公平內幕被踢爆黑幕重重，目前浙江衛視宣告暫時停播節目，影響的卻是選手們的權益，參加該節目的台灣選手柏霖不忍了，今（28）日凌晨在臉書鄭重聲明，否認花錢買導師「一轉50萬元」的說法，獲得四位導師轉身的他表示，「我鄭重澄清我本人及我的公司絕無與《中國好聲音》有任何金錢往來，有的也只是交通費和住宿費的報銷費用！」
記者江芷稜/綜合報導
現年29歲的柏霖被喻為天生藝術家，舞蹈專長出身，還擁有清亮歌聲與詞曲創作能力，2022年獲得選秀比賽《聲林之王3》冠軍後，由索尼唱片發行創作專輯《野蠻之荒》，為了有更大的表演舞台，今年參加浙江衛視《中國好聲音》，以唱跳俱佳的表現獲得四位導師青睞，最後加入劉憲華戰隊。
面對《中國好聲音》停播狀況，柏霖深夜發文表示，用音樂、歌聲說話是最有力量的方式，但這段時間，看到同樣有著對音樂的熱情，對未來夢想的同儕們，為共同的目標堅持著，是一段艱辛又值得的過程，「但輿論的聲響，已經明顯淹沒我們這些新人歌手的努力了。」
他表示，會參加《中國好聲音》就是為了多一個被看見的機會，從海外線上海選到6月初赴上海面試，錄了10幾首歌，等待被選擇，不斷排練表演，到最後能上得了盲選舞台，都是經過無數考核，層層檢驗，「一轉50萬的說法，我鄭重澄清我本人及我的公司絕無與中國好聲音有任何金錢往來，有的也只是交通費和住宿費的報銷費用！」柏霖也透露比賽期間，導演團隊幫忙協調表演上的需求，包括編曲、燈光、道具、服裝等等，一起挖掘更多的演出形式和歌曲的選擇，接觸到的工作人員都很友善、很認真對待每位選手的舞台，自己心存感謝。