許安植、廖士涵專訪／她住飯店被「老色鬼」摸全身！壓床無力反抗
台灣恐怖片《粽邪3：鬼門開》，導演廖士涵與演員許安植接受《NOWnews今日新聞》專訪，延續《馗降：粽邪2》演出的「佳敏」一角，許安植在《粽邪3》終於擺脫「苦情人設」，化身充滿力量的驅魔法師，私下卻也因為拍攝本片遇到「老色鬼」纏身，她住飯店時撞鬼壓床，遭遇全身被摸遍卻無力反抗的窘境。
記者黃雅琪/台北報導
許安植與導演廖士涵因拍攝電影《樂園》結緣，而後順利加入《馗降：粽邪2》、《粽邪3：鬼門開》演出，許安植在片中所飾演的「佳敏」一角，從柔弱女子蛻變成強大的驅魔法師，終於擺脫悲情角色，她坦言過去經常被定型在學生、苦命的角色很焦慮，能演到第三集鬼片已經很不容易。
「我在接拍鬼片之前，我是完全不看鬼片的！」導演廖士涵笑說自己也被定型，以前根本不看鬼片，社會寫實、犯罪、驚悚類型電影才是他的最愛，因緣際會下，王小棣老師請他接手靈異驚悚片，意外開創了他拍攝「鬼片」題材的開端。
廖士涵與張庭瑚認識多年，有次在首映會上再碰面，廖士涵對他當時一頭金髮印象深刻，後來《粽邪3》重啟拍攝，需要新的男主角便找他來演出：「我不知道這部電影可以改變他多少，希望他透過電影更了解自己，放鬆一點、不要這麼武裝自己！」廖士涵期盼他能放下父親早逝的遺憾，不要那麼ㄍ一ㄥ的生活。
拍攝完《粽邪2》之後，原本是「麻瓜」的許安植意外遇上不少靈異事件，明明是住在家中，正要睡覺時電燈卻全部被點亮，或是睡到一半有小孩爬上身玩耍；有一回隨劇組下榻飯店時，許安植還遇上「老色鬼」亂摸：「看不到，但他摸到哪裡妳就會起雞皮疙瘩，可是妳被壓沒辦法掙扎。」《粽邪3：鬼門開》全台熱映中。