Fed演說「鷹中帶鴿」美股收紅！台股早盤震盪洗盤 台積電漲6元
美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上週五（25日）提出溫和貨幣政策，在「鷹中帶鴿」的演說後，美股四大指數25日全面收紅。台北股市以16498點開出，早盤漲逾90點，最高一度上漲16579點，漲幅超過0.5%，隨後大盤指數快速收斂。權值王台積電漲6元至552元，漲幅逼近1%。
記者鄭妤安／台北報導
鮑爾在Jackson Hole的全球央行年會發表演說，他提到，通膨率2%的目標仍須堅持，若有必要，不排除進一步升息之可能，不過，政策已進入一個更加審慎的階段，如金的風險管理變得至關重要。
這番「鷹中帶鴿」的演說，使美股四大指數25日全面收紅。道瓊工業指數終場上漲247.48點，或0.73%，收在34346.90點；標準普爾500指數上漲29.40點，或0.67%，收在4405.71點；那斯達克指數上漲126.68點，或0.94%，收在13590.65點；費城半導體指數上漲14.347點，或0.41%，收在3495.649點。
亞股今日走勢分歧，日韓股市上漲0.3至1%上，港股跌逾1.4%。而台北股市以16498點開出，早盤漲逾90點，最高一度上漲16579點，漲幅超過0.5%，隨後大盤指數快速收斂。
晶圓工龍頭、權值王台積電漲6元至552元，漲幅逼近1%。同樣為晶圓代工的聯電大漲近3%，聯發科漲逾1%，其他重要電子股如世界先進、力積電、旺宏皆上揚，宏碁、華碩、台達電等則走低。