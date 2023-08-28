【HPV專輯】掌握HPV預防3關鍵！　醫學會推「奇幻影劇」強化認知、預防

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HPV感染不分男女 單一性伴侶也有風險WHO最新數據統計，2020年全球死於子宮頸癌的女性高達34萬。台灣婦產科醫學會理事長陳思原指出，台灣平均每天有4人被診斷有子宮頸癌，近100%子宮頸癌和HPV感染脫離不了關係，還可能引發與女性相關的外陰癌、陰道癌，或是頭頸癌、肛門癌等不論男女皆可能罹患的疾病。
陳思原理事長表示，預防HPV感染除了是保護自己，也是保護人生重要的另一半，每個人一生中都有8成機率感染HPV，所以不論熟男、熟女，或是有過性行為的人，其實都應做好「HPV預防3關鍵」：
- 男女依醫囑施打HPV疫苗
- 女性定期抹片檢查
- 安全性行為
陳思原理事長也提到，臨床上遇到的案例大部分都是家庭主婦，性生活單純卻都診斷出子宮頸癌，因此就算是單一性伴侶族群也是高危險族群，千萬要小心HPV的危害。
隋棠、鄭元暢任衛教大使 藉衛教影劇呼籲HPV預防今年台灣婦產科醫學會期盼透過《HPV人生規劃局》影劇，以寓教於樂的方式讓民眾了解癌症是可以被預防的，鼓勵民眾積極採取HPV預防行動，為自己人生做出更好的規劃。
醫學會除了再度邀請隋棠外，還特別邀請鄭元暢共同擔任今年度HPV衛教大使。台灣婦產科醫學會表示，在劇中2位大使分別化身掌握人類愛情與婚姻命運的愛情部長與婚姻部長，雖然業務上常有分歧，但面對HPV威脅兩人卻同仇敵愾。
現在台灣婦產科醫學會YouTube頻道就能觀看《HPV人生規劃局》EP1：檢討會，而EP2、3預計分別會在8月30日及10月3日正式登場，希望民眾一起關注HPV議題、重視HPV預防。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59023
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