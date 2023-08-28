蘇拉最新路徑「又閃過台灣」！護國功臣就是它：颱風直接被嚇跑
蘇拉颱風生成後路徑詭譎多變，起初在呂宋島滯留打轉後往西北移動，各國模式甚至預測中心會登陸台灣，不過後續路徑不斷往南修正，今（28）日一早，蘇拉颱風路徑在未來已經不會登陸，而是從台灣南方通過，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，主要還是「太平洋高壓」勢力明顯增強，壓制蘇拉颱風，不過實際路徑仍有些變數，對台灣天氣影響仍會很劇烈，民眾不得掉以輕心。
記者張志浩/綜合報導
賈新興說明，今日觀察昨（27）日統計的太平洋高壓勢力可發現，相較於上週六（8月26日），北側的太平洋高壓大幅增強，讓原先缺乏導引氣流的蘇拉颱風在往西北移動時，整體路徑被往南壓，由於太平洋高壓增強速度超出預期，因此多個模式預測蘇拉颱風不會登陸台灣。
不過賈新興指出，今明兩天太平洋高壓會「持續增強」還是「突然減弱」，仍是觀察蘇拉颱風的一大重點，若再增強，蘇拉颱風路徑就會越往南邊，突然減弱的話，也不排除蘇拉颱風可能又回到登陸南台灣的路徑，整體來說，蘇拉颱風在靠近、通過台灣的這段路徑，和先前的「杜蘇芮颱風」相當類似。
值得注意的是，蘇拉颱風雖然暴風圈小，但強度十分驚人，賈新興提醒，明日南投以南及花東午後有零星短暫陣雨，週三開學日（8月30日）清晨起，東北角、宜花東及高屏受蘇拉颱風外圍環流影響轉有雨，週四（8月31日）雨區擴大到苗栗以南及宜花東， 週三、週四這兩天，台東及屏東有局部豪雨或大豪雨發生的機率，北部降雨則較間歇，民眾務必做好防颱準備。