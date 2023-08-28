展現台東山與海！台科大學生賦予漂流木新生命　奪8萬元獎金

台科大表示，《與生活的對話》利用自然光凸顯木頭的形狀與紋理，讓光線透過木頭間的縫隙灑落到空間，營造出舒適的氛圍，並以顏色漸變的效果跟錯位的擺放展現出台東山與海的層次感。
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劉宥希與陳虹菱進駐位於台東知本的「山野牧人」工坊，在木作師傅的幫助下，賦予漂流木新生命。劉宥希說，在營隊的每一天都在與工藝師、設計師、自己，甚至是與大自然對話，「我們將在台東生活中的點滴融入於作品中，也透過這些對話，讓我們更認識台東。」
陳虹菱說，自己是抱著學習與體驗的心態參加工藝營，在畫圖和發想期間，甚至帶著草圖到海邊散步、上山看星星，欣賞台東的自然風景與生活樣態，她認為設計是圍繞在生活中，「沒靈感就放鬆一下，多看看生活開心點，想法自然就多了。」獲得金獎是他們這趟旅程中意外的收穫，也感謝工坊老師的耐心指導，讓他們學習到不同的製作工法，彌補自己的不足，也留下難忘的回憶。
劉宥希分享創作的訣竅，創作當下的喜怒哀樂都會呈現在作品上，沒有靈感時，需要「多聽多看多觀察」，發掘平常不會注意到的事物，讓生活中的事物成為靈感來源。她也建議學弟妹在討論過程中要表達意見並勇於嘗試，不僅能釐清想法也能從中獲得啟發。
國際青年工藝設計營開放國內外青年報名參加，今年共吸引包括日本、新加玻、馬來西亞、韓國及台灣各縣市共126位青年學子競相報名，從中遴選出25名國內外優秀學子。在為期11天的營隊中，安排學員分別進駐台東5間工作坊，與經驗豐富的工藝師學習月桃、羊角勾勾織、木工及琉璃珠等不同材質的工藝，最後由學員揮灑創意，製作出融合進駐工坊技藝的作品。
台東縣政府希望可以透過在地山海體驗、導師聯合討論制、跨域文化講座等，讓青年學子更了解台東，並在資深工藝家帶領下精進技藝、激發創作能量。同時也安排多次獲得國際獎項的知名設計師劉晨旭、周育潤、駱毓芬擔任設計導師，針對學員的設計草稿給予建議及優化，讓學員拓展視野、累積實力。