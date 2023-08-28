美Fed主席演說鷹中帶鴿！新台幣早盤止貶回升有限 市場觀望2數據
美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周演說被解讀「鷹中帶鴿」，美元指數續撐在104之上，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏升，台北股、匯市今（28）日早盤也同步走揚，新台幣兌美元一度來到31.80元，升值5分，但由於美國接下來將公布個人消費開支（PCE）及就業數據，牽動9月美國利率決策會議，市場趨向觀望，新台幣未進一步升值，目前在31.826元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
在美國聯準會主席鮑爾發表演說後，市場對9月利率決策會議的預期變化不動，維持利率不變機率較高，但變化較大的則是11月，預期升息機率突破5成，由於本周美國將公布最新就業數據，包括PCE物價指數及就業數據，市場認為若經濟數據穩定，11月確實很可能再升息1碼，而且到明年4月之前應都不會降息，美元指數在104也獲得支撐。
也由於市場將焦點轉向美國即將公布的PCE物價指數及就業數據，亞洲主要貨幣兌美元今日早盤升貶互見，其中韓元目前小升來到
1320.80兌1美元，日圓兌美元則盤整在146.48震盪，人民幣中間價小幅上修至7.1856兌1美元，離岸人民幣兌美元亦升值，來到7.2738附近。
至於新台幣兌美元今日早盤也開高走高，以31.821元、升值2.9分開出，在台股走揚及月底出口商有實質拋匯需求之下，新台幣進一步升到31.80元，升值5分。不過，由於美國即將公布PCE物價指數及就業數據，也被視為9月利率決策會議的風向球，市場轉趨轉望，新台幣未進一步升值，目前在31.826元震盪整理。