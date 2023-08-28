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勞動部偕大立光「產訓合作」！商科生成功轉行工程師、月入40K

▲莊姓學員參加勞動部勞動力發展署與大立光電合作開辦的產訓合作專班，成功轉行工程師、跨足精密光學產業。（圖／勞動部提供）
▲莊姓學員參加勞動部勞動力發展署與大立光電合作開辦的產訓合作專班，成功轉行工程師、跨足精密光學產業。（圖／勞動部提供）

記者李琦瑋／台北報導

為協助企業培訓所需人力，勞動部勞動力發展署推動「產訓合作」職業訓練模式，為企業量身訂做客製化職訓課程，合格結訓直接就業，光學鏡頭龍頭大廠大立光電股份有限公司自108年起與發展署合作辦理「產訓合作」，訓後就業率達100%，學員莊先生從商科生，成功轉為工程師、跨足至精密光學產業，初任薪資即達4萬元以上。

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近年來智慧型手機因攜帶方便且兼具照相功能，早已人手一機，而手機的照相功能也不斷升級，除了一機多鏡頭的趨勢外，高解析防手震及潛望式鏡頭更是高階手機不可或缺的配備，進而帶動強勁的鏡頭需求，也使精密光學廠商人才需求增加。

勞動力發展署指出，每年約有40間廠商與各分署合作，培育500位專業技術人才，即訓即用，合格結訓直接就業。其中，光學鏡頭龍頭大廠大立光，自108年起與中彰投分署合作開辦「光學產業機械加工產訓合作訓練班」，藉由量身規劃的訓練課程，培訓最適合人才即訓即用，訓後就業率達100%。

勞動力發展署表示，參與產訓合作訓練班的學員莊先生為大學應用商學系畢業，因為想轉換工作跑道，而報名參加本次產訓合作培訓課程。莊先生在中彰投分署6個月的訓練課程中，按部就班學習精密光學專業知識與操作技能，6個月後至大立光進行1個月的廠內實務訓練，透過紮實現場實作，順利銜接工作內容，結訓之後即獲僱用，擔任工程師一職，成功由商科跨足至精密光學產業，初任薪資即達4萬元以上。

勞動力發展署指出，產訓合作訓練模式是由訓練單位結合2家以上具共同人力需求的企業，由分署與企業共同規劃以就業為導向的客製化訓練課程，包含訓練單位提供的「專業技能訓練」及合作企業提供的「實務訓練」，並合作辦理招生徵才。企業結合分署訓練資源，可節約培訓成本，參訓學員在結訓後由企業直接僱用，創造雙贏。

企業如有產訓合作之人才培訓模式需求，可與所在地的發展署所屬各分署聯繫，共同規劃辦理訓練課程事宜；另外15歲以上的待業及轉業民眾，也能到「職前訓練網」或電洽免付費客服專線0800-777-888，查詢「產訓合作」訓練課程相關訊息，順利投入職場。

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