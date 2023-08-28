勞動部偕大立光「產訓合作」！商科生成功轉行工程師、月入40K

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勞動力發展署指出，每年約有40間廠商與各分署合作，培育500位專業技術人才，即訓即用，合格結訓直接就業。其中，光學鏡頭龍頭大廠大立光，自108年起與中彰投分署合作開辦「光學產業機械加工產訓合作訓練班」，藉由量身規劃的訓練課程，培訓最適合人才即訓即用，訓後就業率達100%。
勞動力發展署表示，參與產訓合作訓練班的學員莊先生為大學應用商學系畢業，因為想轉換工作跑道，而報名參加本次產訓合作培訓課程。莊先生在中彰投分署6個月的訓練課程中，按部就班學習精密光學專業知識與操作技能，6個月後至大立光進行1個月的廠內實務訓練，透過紮實現場實作，順利銜接工作內容，結訓之後即獲僱用，擔任工程師一職，成功由商科跨足至精密光學產業，初任薪資即達4萬元以上。
勞動力發展署指出，產訓合作訓練模式是由訓練單位結合2家以上具共同人力需求的企業，由分署與企業共同規劃以就業為導向的客製化訓練課程，包含訓練單位提供的「專業技能訓練」及合作企業提供的「實務訓練」，並合作辦理招生徵才。企業結合分署訓練資源，可節約培訓成本，參訓學員在結訓後由企業直接僱用，創造雙贏。
企業如有產訓合作之人才培訓模式需求，可與所在地的發展署所屬各分署聯繫，共同規劃辦理訓練課程事宜；另外15歲以上的待業及轉業民眾，也能到「職前訓練網」或電洽免付費客服專線0800-777-888，查詢「產訓合作」訓練課程相關訊息，順利投入職場。