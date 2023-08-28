【試駕】彎道Audi RS 7 Sportback performance的一天

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每每試駕Audi RS車型都會讓人特別興奮，而此次又更加期待，有別於先前的RS 4 Avant與RS 3 Sportback，這次試駕的可是擁有630hp最大馬力的RS 7 Sportback performance。所搭載的4.0升V8雙渦輪引擎+48V輕油電系統，不僅創造突破600hp的動力，扭力峰值更是高達86.7kgm，而在此動力全數推動下能讓RS 7 Sportback performance花費3.4秒從靜止衝刺到100km/h，一鼓作氣更可直衝到280km/h，透過選配更可解除封印來到305km/h。
帳面數據不單只是冰冷數字，才剛上路數分鐘就已能感受到不論聽覺或體感RS 7 Sportback performance都給足衝擊震撼，油門只是稍微深踩一些即換來一股能量湧出及有感的貼背感，同時低沉厚實的聲浪彷彿在告知前方車輛別擋路，確實RS 7 Sportback performanc有這本事，因若進一步重踩就會有更強烈的力道襲擊而來。
對於性能車總渴望可以得到多更多，身為RS性能車RS 7 Sportback performance當然有提供動態模式來滿足我們的貪心，甚至還有準備RS1與RS2等自定義模式，而在動態模式下引擎輸出與油門反應都比方才來得更加靈敏，以同樣的操駕方式能獲得更多且更強勁的力道。在聲浪與630hp馬力股催下很難抵擋這誘惑，因此一次又一次的不斷踩踏試著探索它的能耐，但RS 7 Sportback performance就像活蹦亂跳精力旺盛的小子，甚至個性是壞到骨子裡，而這樣的個性與反應在公路上實在無法好好了解，因為真的太壞 太快。
相較於直路狂奔，RS 7 Sportback performance在彎道就來得安分許多，而這一切全都來自於quattro智慧型恆時四輪傳動系統，而配置的新式中央差速器以40：60的比率分配動力至前後軸，並會根據路面環境與依操駕方式自動施加更多驅動扭力至具更好牽引力的輪軸上，其中前軸最高可分配達70%動力或後軸最高85%動力。
在此利器注意下RS 7 Sportback performance於彎中有著相當穩定的表現，縱使刻意用更高的速度進彎或重踩加速出彎，四個輪子依舊緊緊黏在路面絲毫不為所動。除此之外搭載的進階跑車化懸吊更是能將車輛在彎中所產生的側傾大幅抵消，進而可以讓人更放心大膽地朝下一個彎角前進，由於公路道路品質不算平整，懸吊若選擇運動化會略為硬朗與彈跳，相對平衡模式就會安定許多減少不必要的起伏。RS 7 Sportback performance畢竟尺碼已達5,008mm，因此Audi替它準備動態全輪轉向系統，後輪最多轉動5度的設定讓這輛5米長的車能在彎中有著靈活身手。
RS 7 Sportback performance雖有著壞壞的動態表現，但在外型上就顯得較為乖巧，即使先天俐落分明的線條與選配的黑色風格套件，以性能車來說整體屬低調設定。來到車內基本架構與A7 Sportback相同，12.3吋數位儀表、10.1吋/8.6吋雙層中控螢幕營造出強烈科技氛圍。而在氛圍中透過注入RS performance 專屬四門LED迎賓燈、麂皮方向盤、RS專屬Valcona真皮跑車座椅搭配蜂巢格紋及紅色縫線等RS賽道元素，創造出動感賽道氣息。而在性能之餘RS 7 Sportback performance也不忘實用性，除2,929mm軸距給予的後座空間，523至1,382公升的行李廂也能容納日常許多物品。
畢竟不是每個人都愛高調，RS 7 Sportback performance相對低調的外型就有著扮豬吃老虎的實力，而且在創造性能熱血之餘，透過懸吊模式、空間機能和眾多科技配備，也給予作為日常所需的舒適與實用性，如果你有780萬元可以使用，RS 7 Sportback performance等你將它帶回家。