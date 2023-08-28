81項前瞻補助、2營建署標案共收7452萬　貪官張之明求處25年重刑

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申請補助流程為，營建署發文公告各縣市政府與公所前來申請，收到申請案後，先轉予該署的道路工程組內各縣市負責承辦人員審查文件，若文件齊備即納入審議案件，道路工程組即針對審議案件簽報開會通知單。經張之明、詹加欣審核後，邀集12、13名評審委員審議，若案件獲過半數委員支持，即送內政部通報，由部長形式上審核，同意後即可獲得前瞻補助。
檢調查出，張之明身為補助案審議會議之副召集人，另為會議之當然評審委員；陳登來為提高審核通過率，2017年間找上「白手套」張騰龍向張之明轉達行賄意願。
陳登來在屏東、澎湖、雲林、南投、嘉義、彰化各地所提案的73項提升道路品質計畫，順利審查通過，接著依個計畫核定補助金額約1-3％不等比例，共6452萬元陸續行賄張騰龍、張之明，貪汙款用以投資養殖事業即大海企業社、購買賓士等，另支付139萬5000元給張之明包養的黃姓女藝術家。
2021年底至2022年3、4月間，張之明、張騰龍一起投資的大海企業社，因有擴建黑蜆養殖基地需求，要求陳登來支付興建台東市二廠的工程款，該工程款可用於折抵後續申請補助案，陳因此借用欣闊公司名義與工程包商簽約，將1000萬元交予欣闊公司用以支付工程款。
檢調另查出，營建署2020年4月公告招標「市區道路BIM應用探討案」，後由台科大得標。與台科大合作的江姓廠商深知若能與張之名維繫好關係，對他的BIM設計軟體業務必有幫助，因此以每2至3週1次之頻率，宴請張之名、詹加欣，以利日後合作。
2022年3月間，道路工程組辦理「市區道路BIM應用推廣案」採購案、同年7月間，辦理「市區道路碰撞構圖研究管理計畫」採購案期間，江持續邀約張、詹2人宴飲，張之明接受49次招待共16萬1479元、詹加欣接受36次招待共8萬4182元。
檢方發現，張之明於2021年11月認識黃姓女藝術家後，雙方隨即交往並多次發生親密關係，張還因此向江姓廠商索討81萬6000元，來幫黃女買車、支付生活費等。
檢方調查，莊姓廠商因對施作公共工程道路的設計經驗不足，為向張之明請求協助，自2021年3月至2023年2月間，陸續招待張之明宴飲、歡唱及女陪侍與飯店住宿、性服務等，並請託嘉義、台南的9件案子，請求張之明技術指導，並讓莊姓廠商順利通過審查，總計收受17萬2756元。
法務部廉政署因辦案需要，向營建署函調資料，但張之明擔心涉貪行為恐被發現，於2022年8月30日將廉政署函調的秘密文件翻攝傳送給張騰龍，涉犯洩漏關於國防以外應秘密之文書。