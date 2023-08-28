FIBA世界盃／河村勇輝超帥氣背後傳球！球迷淚崩：好像看灌籃高手

2023年世界盃籃球賽（2023 FIBA Basketball World Cup）也是第19屆FIBA男子世界盃籃球賽，昨日上演日本、芬蘭之戰，日本男籃將士用命，儘管渡邊雄太受傷，帶傷奮戰，但日本隊打出「漫畫」情節，靠著「真人版宮城良田」河村勇輝後衛切入製造空間，導傳等，其中有一個背後傳球，給日本中鋒Joshua Hawkinson，在第四節緊張狀況下，他還可以做出這樣的漂亮妙傳，不管是球商、還有性格都很冷靜沈著。 我是廣告 請繼續往下閱讀 日本國家隊27日在主場沖繩體育館以98:88擊敗歐洲強隊芬蘭，芬蘭在世界排名24位，日本則是36名，靠著NBA球星渡邊雄太發威，帶傷奮戰，順利奪勝，甚至有機會晉級複賽，這也是日本睽違17年來，再度於世界盃奪勝，上次對手為巴拿馬。河村勇輝在第四節剩下6分17秒時，拿到突破，加動作騙防，芬蘭隊使出包夾，但他一個夢幻步擺脫，看到中鋒Joshua Hawkinson，他一個超帥氣背後傳球，讓他切入，上籃得分，全場日本球迷沸騰。攻下25分的河村勇輝賽後還跟隊友渡邊雄太說，「我還不會讓你從國家隊退休的。」球迷也淚崩：「這根本是山王戰」、「這是什麼啦！超棒的」、「花道跟流川」、「FIBA也知道，要哭了」等留言。FIBA世界盃／日本河村勇輝化身真人版藤真 《灌籃高手》作者發文FIBA世界盃／河村勇輝殺出助渡邊雄太！日本98:88逆轉芬蘭寫歷史FIBA世界盃／日本最強高中生河村勇輝帶隊逆轉 重現灌籃高手這幕FIBA世界盃／河村勇輝砍25分！172公分後衛率日本奪亞洲球隊首勝