蘇拉颱風最快今晚發海警！彭啟明曝「颱風假熱區」：週三四有機會
蘇拉颱風（Saola，越南提供，原意為動物名）目前持續朝台灣接近中，最新預測路徑雖然較高機率不會登陸台灣，不過替南台灣、東半部帶來的強風和豪雨仍不容小覷，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明今（28）日透過直播表示，目前看來週三晚上至週四（8月30至8月31日）影響最劇烈，雲林以南都有機會達颱風假標準，實際情況還是要由地方政府判定。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明今日在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目分析蘇拉颱風未來動態，他表示，目前颱風中心可能不會登陸恆春半島，但仍是非常接近，暴風圈還是會掃過，海上警報、陸上警報可能在今明兩天就會陸續發布，且包括花蓮南部、台東、屏東、高雄、台南、嘉義，甚至雲林，在週三至週四都有可能被7級風暴風半徑掃到，屆時蘇拉颱風也會是最強的時間點。
針對颱風假的情況，彭啟明指出，「放假至少7級風暴風圈要掃到」，目前看來，「雲林以南」有點機會，不過最後決定權仍在縣市首長身上，還是要看實際的「風雨預估」情況到底怎麼樣，前陣子杜蘇芮颱風，有些縣市被暴風圈涵蓋，但風雨還好，就沒假，有些沒有被暴風圈畫到，但風雨很強，也是有颱風假。
彭啟明表示提醒，蘇拉颱風的結構完整，強度再靠近台灣這段時間也不會受地形影響，颱風外圍影響在週三至週四，最大風雨範圍是台東、恆春，次要為花蓮、高屏；有觀眾在直播中好奇「南部否會連放4天颱風假」，彭啟明則秒回「不可能」，並強調現階段更要重視的是防颱準備，風浪大的情況也會一直持續到週末期間，暫時也不要到海邊活動以策安全。