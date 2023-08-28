高分署半導體培訓據點 迎接淨零排放 搶先布署半導體永續製造人才
台灣邁向2050淨零轉型目標倒數不到一萬天！綠色轉型已成為各產業積極努力並執行的目標，高雄擁有完整的半導體產業聚落，為協助高雄半導體業者累積足夠的綠色人力資本，勞動部高屏澎東分署與成功大學聯手成立的「半導體產業人才培訓據點」，積極開辦相關課程協助半導體業者在淨零排放時代搶得先機。
記者張振興/綜合報導
甫於今年4月在高雄85大樓啟動成立的半導體培訓據點，在親自走訪日月光、國巨、華邦電子、穩懋、英特格、強茂等多家半導體相關企業，深刻感受到業者因應淨零排放的急迫人力需求，聚焦規劃相關課程，日前針對待業民眾開設的「半導體概論及元件分析培訓專班」，除了融入永續製造的議題，深入淺出的課程安排，也吸引了體育系、法律系、外文系等非理工相關背景的民眾踴躍報名參加，甚至專程從台北南下租屋參訓，紛紛表示課程安排很充實，尤其是納入碳足跡及溫室氣體盤查等ESG相關內容，讓他們可以同時具備半導體產業及ESG的職能，是跨域半導體產業很好的入門磚，鼓勵有意到半導體業尋職的民眾，可以善用半導體培訓據點的訓練資源。
待業民眾的熱烈回響，也讓半導體培訓據點積極規劃於10月上旬開辦職前訓練第2班，本次課程除了持續融入ESG永續製造議題，並結合成大智慧半導體暨永續製造學院、產業界等專業師資，也提供鄰近大學的訓練場域安排實作課程，讓沒有理工背景的民眾也可以從零開始跨域學習，結訓後還會提供就業媒合的全方位服務，希望學員可以搶得先機成為半導體產業的永續製造人才。
高屏澎東分署長郭耿華表示，半導體是國家重點發展產業，鼓勵民眾善用勞動部的資源厚植自己的實力，勞動部將補助待業民眾的訓練費用，以減輕民眾的經濟負擔，另外，為協助青年順利就業，於今年5月啓動「投資青年就業方案2.0」，鼓勵青年參加國家重點發展產業的職訓課程，訓練期間將發給每個月8000元的學習獎勵金，對半導體培訓據點課程有興趣的民眾可以上「台灣就業通」(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)查詢或撥半導體培訓據點專線(07)566-6626洽詢課程相關資訊。