遭中國全面抵制　在日台僑團體籲力挺日本水產品

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全台連表示，旅居日本的台灣人應表態支持日本的漁民和水產加工業者，以大量消費日本水產品的行動對抗中國無理取鬧的暴行；也呼籲旅居全球各地的台灣鄉親透過社群網站傳播，將日本現況正確傳達出去。
全台連說：「我們每天生活在日本，安心吃著日本食品，絕不會有中國政府聲稱輻射物質的危險。因此，我們旅居日本的台灣人支持日本政府及日本所有漁業及水產加工業者所生產的食品，支持具安心保證的日本水產品。」
有關核處理水排海一事，日本民眾和旅日台僑大多冷靜看待。27日晚間，「福爾摩沙共和會」（福和會）理事長林逸民率團訪日，日本關東信賴之友會、台醫人協會等旅日台胞所組成的僑團設宴款待，鮪魚壽司、鮭魚片、蝦仁炒飯、煎魚片等水產食品廣受喜愛。
宴會上，中華民國醫師公會全國聯合會前理事長、國立台灣大學醫學院教授邱泰源吃握壽司時接受媒體採訪。他表示，相信日本政府與台灣政府都是根據科學施行相關政策，日本一定長期有研究它（排放核處理水）的利弊得失。
目前擔任不分區立委的邱泰源說：「台灣政府過去把關的程度，以及過去在立法院對食品把關相當嚴格，在這樣的基礎之下，日本政府做這樣（核處理水排海）的政策，我們當然要謹慎對待，但也不用太過度擔憂。相信日本政府一定經過深思熟慮，以及把危害減到最低的情況下，至少讓所有的食品保持在安全範圍內，所以相關飲食應該不用擔心。」
對於中國全面禁止進口日本水產及水產加工品的作法被認為泛政治化一事，邱泰源說：「所有專業的事情都應以專業角度處理，在國際社會就是如此，不需要太過政治化，如果真的有什麼問題，我們都可以儘速改變政策，但是無證據有危害的情況，還是要按照專業、按照正常的方式進行。」
日本經濟新聞社與東京電視台本月25日至27日實施民調顯示，核處理水排海一事，對於日本政府所做出的判斷表示「可以理解」者占67%，表示「無法理解」者占25%。這次民調結果相較7月民調，持肯定看法者高出9個百分點。（編輯：陳惠珍）1120828
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