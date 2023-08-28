核處理水入海　日本環境省公布11處海水未檢出氚

遭中國全面抵制　在日台僑團體籲力挺日本水產品

▲日本將福島第一核電廠的核處理水排海，引來中國抗議並禁止進口日本水產品及水產加工品。圖為日本漁業業者。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本將福島第一核電廠的核處理水排海，引來中國抗議並禁止進口日本水產品及水產加工品。圖為日本漁業業者。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者楊明珠東京28日專電）在日台僑團體「全日本台灣連合會」27日發表聲明指出，日本將福島第一核電廠的核處理水排海，符合國際安全標準，中共卻無理抗議並禁止進口日本水產品及水產加工品，呼籲旅居日本台僑力挺日本漁民及水產加工業者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「全日本台灣連合會」（簡稱全台連）27日以「支持日本漁民及水產加工業者」為題發布聲明指出，日本政府8月24日起開始將福島第一核電廠的核處理水（ALPS處理水）排海，這是獲得聯合國國際原子能總署（IAEA）認定符合國際安全標準的排海計畫。儘管已有足夠的安全保證，中共卻透過各種社群網路進行無理抗議，並且決定禁止日本水產及水產加工品進口。

全台連表示，旅居日本的台灣人應表態支持日本的漁民和水產加工業者，以大量消費日本水產品的行動對抗中國無理取鬧的暴行；也呼籲旅居全球各地的台灣鄉親透過社群網站傳播，將日本現況正確傳達出去。

全台連說：「我們每天生活在日本，安心吃著日本食品，絕不會有中國政府聲稱輻射物質的危險。因此，我們旅居日本的台灣人支持日本政府及日本所有漁業及水產加工業者所生產的食品，支持具安心保證的日本水產品。」

有關核處理水排海一事，日本民眾和旅日台僑大多冷靜看待。27日晚間，「福爾摩沙共和會」（福和會）理事長林逸民率團訪日，日本關東信賴之友會、台醫人協會等旅日台胞所組成的僑團設宴款待，鮪魚壽司、鮭魚片、蝦仁炒飯、煎魚片等水產食品廣受喜愛。

宴會上，中華民國醫師公會全國聯合會前理事長、國立台灣大學醫學院教授邱泰源吃握壽司時接受媒體採訪。他表示，相信日本政府與台灣政府都是根據科學施行相關政策，日本一定長期有研究它（排放核處理水）的利弊得失。

目前擔任不分區立委的邱泰源說：「台灣政府過去把關的程度，以及過去在立法院對食品把關相當嚴格，在這樣的基礎之下，日本政府做這樣（核處理水排海）的政策，我們當然要謹慎對待，但也不用太過度擔憂。相信日本政府一定經過深思熟慮，以及把危害減到最低的情況下，至少讓所有的食品保持在安全範圍內，所以相關飲食應該不用擔心。」

對於中國全面禁止進口日本水產及水產加工品的作法被認為泛政治化一事，邱泰源說：「所有專業的事情都應以專業角度處理，在國際社會就是如此，不需要太過政治化，如果真的有什麼問題，我們都可以儘速改變政策，但是無證據有危害的情況，還是要按照專業、按照正常的方式進行。」

日本經濟新聞社與東京電視台本月25日至27日實施民調顯示，核處理水排海一事，對於日本政府所做出的判斷表示「可以理解」者占67%，表示「無法理解」者占25%。這次民調結果相較7月民調，持肯定看法者高出9個百分點。（編輯：陳惠珍）1120828

更多「福島核廢水排放」相關新聞。

雷蒙多訪中稱「務實以對」　中國專家分析：關鍵在行動

俄羅斯流亡女記者德國乘車時不適　疑遭俄下毒謀害

南加州熱浪氣溫上看40度　專家提醒小心野火

戰時改選總統？澤倫斯基：夥伴注資國會批准就可行

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀