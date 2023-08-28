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遭網軍假帳號攻擊　謝志忠批奧步洗版

▲民進黨台中市第八選區立法委員候選人謝志忠召開記者會，指控粉專遭到大量機器人假帳號攻擊(圖／謝志忠提供2023.8.28)
▲民進黨台中市第八選區立法委員候選人謝志忠召開記者會，指控粉專遭到大量機器人假帳號攻擊(圖／謝志忠提供2023.8.28)

記者柳榮俊/台中報導

民進黨台中市第八選區立法委員候選人謝志忠，今(28)日在競選總部召開記者會，指控粉專遭到大量機器人假帳號攻擊，呼籲對手來場君子之爭，不要躲在鍵盤後面當網軍黑手。

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謝志忠表示，8月18日因為大雨導致新社淹水，因為收到鄉親陳情，立刻趕到現場會勘。之後在粉專上發文說明對新社淹水的處理方式，而遭到大量假帳號按怒、洗版，並且攻擊其他綠營議員，試圖分化綠營。


另外，在8月25日推薦牛稼莊獲得米其林必比登的貼文中，再次遇到大量假帳號留言洗版，因此不得不開這場記者會嚴正譴責對手的惡行。


謝志忠指出，過去國民黨在主席選舉時，江啟臣也曾經被媒體揭露，持有網路機器人大軍，每月可以發出百萬則訊息。並且被指控有公關公司、金主共同經營側翼攻擊朱立倫，當時還被藍營人士還呼籲適可而止，這些江委員發動網軍攻擊的歷史，至今仍然歷歷在目。因此合理懷疑，江啟臣或江啟臣團隊就是最大的嫌疑人。


謝志忠也說，關心地方鄉親的需求、推薦地方美食何錯之有？沒想到，這些當初用來對付對付朱立倫的網軍攻擊，竟然會落到謝志忠身上。自己勤跑選區、會勘淹水、推薦美食卻引來網路機器人的攻擊，顯然是對手看到謝志忠勤跑選區，心裡著急了，因此開始用奧步洗版，想要在留言區帶風向。


謝志忠強調，對手開始對自己展開攻擊，就是對手心理緊張的鐵證，也是自己選情漸入佳境的證明。相信台中鄉親不會想看到奧步滿滿的選舉，如果接下來持續有網軍攻擊，並有違法的留言，絕對會搜證報警，呼籲對手走出電腦螢幕，來場君子之爭，不要再用旁門左道來壯膽了。

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