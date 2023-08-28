雙幣卡發行激增198%！日圓刷卡暴風成長750%　專家教你這樣賺回饋

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以國內首家同時發行日圓及美元雙幣卡的兆豐銀行為例，今年1到7月的發卡量已較去年同期增加198%，日圓的刷卡金額更是暴風成長750%，尤其今年新申辦雙幣卡的民眾，平均年齡層更由過去的50歲大幅降低到40歲，每卡月平均交易金額更是全行有效卡的4倍之多顯示雙幣卡客群的含金量之高，也成為發卡行繼頂級卡後的第2隻超強金雞母。
雙幣卡最強大的優勢莫過於可讓民眾在外幣貶值之際，先透過網路銀行購買即期外幣存放於外幣帳戶，再利用雙幣信用卡於海外刷卡，就能直接以外幣存款帳戶餘額支付外幣帳單，省下結匯程序時間，同時免除匯差風險。
金融比較平台Money101副理張書敏接受《NOWnews今日新聞》採訪就指出，一般信用卡一律以新台幣付款，海外消費會依照即期匯率，根據結算日的匯率決定最後扣款金額，難保當日匯率會不會落在較高點。相較之下，雙幣卡因搭配外幣帳戶使用，持卡人平時可趁匯價較低時，先兌換外幣存起來，海外刷卡消費時，就直接從信用卡外幣帳戶扣款，減少換匯成本。
只是，申辦雙幣卡得設立銀行外幣帳號，這樣當信用卡開卡後，才可搭配外幣帳戶自動扣款， 而且要先選擇幣別，一般是美元、日圓、歐元擇一，日後即可使用該幣別進行海外消費。 另外，要注意的是不論一般信用卡還是雙幣卡，在海外刷卡，銀行會收取1.5%的手續費，包括國際通用信用卡組織收取1%及銀行收取0.5%。
因此，張書敏建議，手頭有資金者可以將資金分配好，分批換匯以分散風險，趁日圓換匯價低點時，先兌換存起來，直接省去一般信用卡換匯成本，並選擇回饋超過1.5%的雙幣卡，就可抵掉1.5%手續費，達到真正的優惠效益。當然，若在海外要刷一般信用卡，建議要選高回饋信用卡，至少3%以上回饋才划算，才能抵掉手續費及匯差。
觀察市面上各家雙幣卡提供的現金回饋，國外消費都有1.5%回饋起跳的水準，如玉山雙幣信用卡免收海外交易手續費1.5%，永豐幣倍卡則提供2%回饋，外匯龍頭兆豐銀行更將本身強大的匯率優勢結合在雙幣卡上，提供海外2.5%現金回饋無上限的好康，讓卡友即便扣除1.5%海外交易手續費，都還能倒賺1%回饋。
究竟刷雙幣卡可以省多少？以民眾旅日最愛買的合利他命EX為例，在BicCamera購買一瓶售價6580日圓，A君持一般信用卡購買，B君則持兆豐雙幣卡購買，當回國後，若日幣匯率已漲到0.25，則A君等於得用當時的0.25匯率支付，相當於得花台幣1645元；反觀B君早前已在日圓匯率0.21時換好日幣放在戶頭。因此，無論匯率如何漲，雙幣卡的帳單都可以直接從日幣帳戶扣款，等於只需花1382元，直接就比A君省下了263元台幣，加上兆豐雙幣卡還可再倒賺1%現金回饋，著實相當划算。
值得一提的是，現在申辦雙幣卡還有首刷禮，像是兆豐銀行提供年底前首次線上辦卡刷滿日幣1萬元送1千元、美金刷滿77元送7元優惠，若是新戶核卡後刷滿3千元，還有20吋行李箱可拿，同時，也提供最高319萬元的海外旅遊保險保障，若卡友在海外染疫也能獲得新冠確診理賠，甚至連刷卡為配偶及子女購買機票或團費滿8千元，也能有50%的補償，讓卡友出國能多一層保障。