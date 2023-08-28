那英不聽張信哲苦勸！艾怡良遭《好聲音》淘汰　3年後奪金曲打臉

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2014年她參加《中國好聲音》第三季，以一首〈頭髮濕的〉登上初舞台，豐富多變的嗓音獲得導師那英、楊坤按燈轉身，最後加入那英組，在隊內16強淘汰賽中，她與陳冰合唱〈他不愛我〉對戰，卻被認為導播組將整首歌最精彩部分和高音都分給了陳冰，艾怡良的畫面明顯較少。
最終評比環節，楊坤、汪峰、齊秦都把票投給擅長飆高音的陳冰，唯獨那英邀請來的歌手好友張信哲，認為艾怡良表演時做到收斂、控制氣息更勝一籌，將票投給了艾怡良，最後那英幾經內心考量後還是淘汰了艾怡良，讓觀眾相當惋惜。艾怡良歷經比賽淬鍊，3年後獲得金曲殊榮，跟那英同樣成了歌后，彌補當初被淘汰的遺憾。
儘管兩人在《中國好聲音》未能繼續師徒之緣，甚至許多觀眾回顧這段表演時，會認為那英判斷失誤，不聽張信哲的建議，才會淘汰了艾怡良。不過，兩人並未因此交惡，那英今年在音樂節目《聲生不息·寶島季》組隊時，主動邀請艾怡良擔任飛行嘉賓，合唱一首〈雨中即景〉打敗了張信哲跟楊宗緯的〈表白〉。
那英對艾怡良說，拿金曲獎女歌手很不容易，這幾年一路看著她逐步成長，一步一步變成更閃光，慶幸當年曾在《中國好聲音》為她轉身，艾怡良眼泛淚光地說：「那姐，謝謝妳等我長大！」彼此間並無芥蒂，《中國好聲音》兜兜轉轉，演藝圈師徒經歷淘汰的殘酷選擇，也未必是敵人，只要力爭上游，總有一天平起平坐。
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