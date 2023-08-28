穩坐汽車股前三寶座！越南VinFast股價上漲200％ 分析師曝風險
越南VinFast在8月借殼上市後，飆漲後又暴跌，然而過去一週持續上漲，上週五收漲40.35%，收在68.77美元，創下上市10天來新高，市值也升至1586億美元，股價瘋漲超過200％，然而外界專家卻普遍不看好。
國際中心賴正琳／綜合報導
VinFast已成為全球第二大的上市汽車股，僅次於特斯拉，甚至在上週五股價超越日本豐田。被外界戲稱為「妖股」的VinFast，股價竄高可謂跌破眾人的眼鏡，因為它仍是一間虧損中的新創公司，從資產面來看距離盈利還有一大段距離，且今年眾多美國消費者在youtube上傳試乘VinFast的評價都不太好，然而VinFast估值卻打趴眾多汽車品牌。
根據《Seeking Alpha》網站上，分析顧問SL Investments在週五的報告中提及，「VinFast的生産計劃相當不可確信、低交易量和不可持續的估值，應該避免買入。此外，與其他汽車制造商相比，該公司財務狀況不佳，且缺乏盈利能力，但其估值卻不可思議地高。」
《日經亞洲》報導，佛羅里達州大學金融系研究學者Jay Ritter曾表示，「VinFast實際上是一間仍在虧損的電動車製造商，投資者也心知肚明該家公司的市值被高估，但投資者也認為可以賣給『比我蠢』的其他人，透過炒股獲取短期利益。」
這家來自越南的電動汽車商股價在上週激增252%以上，其市值高達1500億美元，已超過福特汽車(F.US)和通用汽車(GM.US)的市值總和，亦超越德國車商、市值約1,000億美元的保時捷，及市值約920億美元、全球第二大電動汽車製造商比亞迪，目前只輸給特斯拉。