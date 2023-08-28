營建署貪官張之明搖身變「Sugar Daddy」　用百萬貪汙款養小情婦

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張之明將2021年間向陳登來收取的7452萬元賄款中，撥出139萬5000元支付黃女。之後，張之明又承諾黃女幫她買MINI Cooper，隨即轉頭要求江姓廠商支付70萬元購車頭期款；2022年8月22日，由黃女親自前往江姓廠商的辦公室當面收現金。
2022年10月13日，黃女產子並對張之明稱是他的孩子，張因此答應支付黃女嬰兒用品費、每月生活費1萬、車貸2萬5000元，轉頭又指示江姓廠商自公司帳戶匯款，匯款4次共約85萬1000元給付給黃女。事後，張之明發現孩子並非他的親骨肉，僅支付4次即停止。
北檢因「白手套」、前立委鄭天財辦公室執行長張騰龍、營建署課長詹加欣均轉為「汙點證人」，另審酌張之明貪聲逐色，嚴重損害政府補助及採購事務之公平性，犯後毫無悔意，且收賄高達7567萬餘元、所收受招待飲宴、歡唱、女性陪侍、飯店住宿等不正利益即高達56次，且含性服務2次，甚連婚外情對象的育嬰費用、生活費、車貸等費用，也指示廠商支付。
檢察官依涉嫌違反《貪汙治罪條例》不違背職務收受賄賂及不正利益、《洗錢防制法》、《刑法》公務員洩漏國防以外應秘密之文書罪嫌起訴張之明，並具體求刑25年。
檢方已查扣張之明及廠商等人現金及帳戶存款3219萬4385元、外幣、保單、基金受託憑證、賓士、新光三越禮券、力大公司股票，以及張之明在台北市士林區的一筆不動產。