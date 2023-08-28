3因素不利美元！高利定存到期教戰　專家：有台幣需求現價格漂亮

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陳有忠說，現在美國景氣只是趨緩，還沒步入負成長， 不需動用寬鬆貨幣政策，聯準會目前仍優先控制通膨，這也符合美國執政黨的心態。不過，他也談到，美國也沒急著再升息，主要是美國實質利率也回正了，CPI控制在3%至4%還不至於失控，因此，最新利率期貨顯示，9月不升息機率仍高達8成，僅2成估會升息1碼。
不過，對於美國聯準會11月1日利率決策會議，利率期貨目前看來升息與不升息是五五波，主要市場擔心通膨蠢蠢欲動，11月通膨又會上升，加上目前美國核心CPI通膨仍高CPI，因此，聯準會也沒說絕不會升息。
也由於鮑爾演說「鷹中帶鴿」，支撐美元指數站穩104。對此，陳有忠表示，從技術線型來看，美元指數一波比一波低的走勢沒改變，從去年11月以來呈現下降趨勢，去年11月前在110之上，今年就過不了105、106，目前看「下降軌道」仍未破壞，即便聯準會消除市場對年底降息的期待，利率將持續維持高檔一段時間，市場仍認為9月美國不會升息，美股也反彈，因此，他仍看空美元，美元指數年底不排除回落到100以下。
陳有忠分析，有3大不利因素不利美元未來表現，包括一、惠譽調降美國債信評等，更直指美財政赤字難改，財政赤字惡化會讓美元抬不起來；二、各國仍會持續減持拋售美債；三、升息雖未到終點，但也不遠了，該上車的都上車，推升支持美元力道漸不足，美元去年大漲，今年就面臨漲多回檔修正。
至於很多人關心美元高利定存到底後，到底要不要續做？還是趁新台幣這波貶值換回新台幣？陳有忠表示，要看每個人的資金規畫，若沒有新台幣資金需求，建議可以續做，而且要選擇1年期以上，而且要選固定利率鎖住高利，因為美元可能先跌後漲，這樣就可躲過美元下跌風險，匯價就沒減損，甚至還可賺到利息。
如果未來半年有新台幣資金需求者，陳有忠建議，由於新台幣兌美元已貶到相對低點，市場也預期央行有意守住32元價位，加上步入出口旺季，新台幣再貶有限，以美元換匯來說，「31.8元、31.9元是很漂亮價格」。